ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 69,9346 руб., евро - 74,1829 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 74,1829 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,56 руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 69,9346 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,49 руб.

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В ноябре экспорт электромобилей из Китая увеличился более чем в 2 раза - до рекордного уровня. Китайские автопроизводители в прошлом месяце отправили на экспорт электромобили общей стоимостью $3,2 млрд, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее, сообщает Bloomberg со... Китайские автопроизводители в прошлом месяце отправили на экспорт электромобили общей стоимостью $3,2 млрд, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее, сообщает Bloomberg со... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются днем в среду на фоне возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов в США. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 мск подешевели на $0,65 (0,77%) - до $83,68 за баррель. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 мск подешевели на $0,65 (0,77%) - до $83,68 за баррель. Котировки февральских... Котировки февральских... читать дальше

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Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди в РФ повысятся с 1 января, на игристые вина - с 7 января 2023 года, следует из приказов Минфина, размещенных на официальном портале правовой информации. Приказы вступают в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 10... Приказы вступают в силу с 1 января 2023 года, но не ранее 10... читать дальше

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ПАО "Россети Ленэнерго" установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-05 на уровне 8,8% годовых, говорится в сообщении компании. Десятилетний выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года по ставке 13% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По... Десятилетний выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года по ставке 13% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По... читать дальше

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В январе-ноябре 2022 года число зарегистрированных в столице новых юридических лиц увеличилось на 42% по сравнению с тем же периодом 2021 г. и превысило 81 тысячу, а количество ликвидированных сократилось на треть - до 70 тысяч. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам... читать дальше

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Правительство РФ обсудит после новогодних праздников вопрос создания единой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК). "На Дальнем... "На Дальнем... читать дальше

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Банк России без особого оптимизма оценивает перспективы разблокировки активов несанкционных российских инвесторов в европейских центральных депозитариях Euroclear и Clearstream после получения Национальным расчетным депозитарием (центральный депозитарий, входит в группу... читать дальше

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Сегодня в ходе торгов европейские фондовые индексы изменяются без единой динамики. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 13:29 мск увеличился на 0,24% и составил 429,02 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 13:29 мск увеличился на 0,24% и составил 429,02 пункта. Германский фондовый индекс DAX к 13:16 мск снизился на 0,11%,... Германский фондовый индекс DAX к 13:16 мск снизился на 0,11%,... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,14 пункта (0,378%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2142,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2152,33 (+0,07%) пункта,... читать дальше

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Санкции могут спровоцировать сдвиг сроков реализации проектов, связанных с Северным морским путем (СМП), но это не критично для развития маршрута, считает вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. "Конечно, санкции ударили... "Конечно, санкции ударили... читать дальше

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Ритейлер Fix Price, управляющий крупнейшей в РФ сетью магазинов фиксированных цен, по итогам 2022 года довел количество магазинов до до 5 661 штук, сообщила компания. В течение года компания открыла 757 новых магазинов, включая собственные и франчайзинговые, - это на 7... В течение года компания открыла 757 новых магазинов, включая собственные и франчайзинговые, - это на 7... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 73,27/79,36 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 64 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,85/73,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 95 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,22/75,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 102 коп., Cредний курс продажи...

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Акционеры банка "Союз" на внеочередном собрании приняли решение о его переименовании в Ингосстрах банк, следует из материалов компании. Банк "Союз" был основан в 1993 году и до 1999 года назывался "Алина-Москва". Затем банк был переименован в "Ингосстрах-Союз". В 2003... Банк "Союз" был основан в 1993 году и до 1999 года назывался "Алина-Москва". Затем банк был переименован в "Ингосстрах-Союз". В 2003... читать дальше

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил сегодня, что российские ученые в течение этого года смогли достичь интересных результатов по замещению технологий в стратегически важных отраслях. "Прикладные вещи сейчас направлены на то, чтобы очень быстро заместить... "Прикладные вещи сейчас направлены на то, чтобы очень быстро заместить... читать дальше

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