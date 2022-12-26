ЦБ РФ установил курс евро с 27 декабря в размере 72,6226 руб.

26 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 72,6226 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,81 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38250,784 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 315,588 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7463 руб. Минимальный курс юаня составил 9,656 руб., максимальный - 10,049 руб. Было заключено 60202 сделки.... Минимальный курс юаня составил 9,656 руб., максимальный - 10,049 руб. Было заключено 60202 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся ростом индексов вслед за внешними площадками и нефтью. Индекс МосБиржи увеличился на 0,72% и по состоянию на 18:50 мск составил 2139,21 пункта. Индекс МосБиржи увеличился на 0,72% и по состоянию на 18:50 мск составил 2139,21 пункта. Индекс РТС вырос на 1,43% - до 977,29 пункта. Индекс РТС вырос на 1,43% - до 977,29 пункта. В Азии в понедельник работающие рынки... В Азии в понедельник работающие рынки... читать дальше

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Госкомпания "Автодор" намерена построить первый этап трассы Дюртюли-Ачит (0-140 км), проходящий по территории Башкортостана, за 128,4 млрд рублей силами собственной строительной "дочки" - ООО "СК "Автодор". Как следует из сообщения госкомпании, её набсовет... Как следует из сообщения госкомпании, её набсовет... читать дальше

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Правительство РФ запросило дополнительные материалы о технической возможности продления работы Международной космической станции (МКС), сообщил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. "Правительство попросило нас... "Правительство попросило нас... читать дальше

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Более четверти россиян (28%) полагают, что есть реальные основания ожидать улучшения экономической ситуации в РФ в 2023 году, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в понедельник на официальном сайте социологического центра. В... В... читать дальше

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- Общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ в АПК РФ, к 21 декабря составил 1,116 трлн рублей, что на 38,4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 738,1... В частности, Россельхозбанк выдал 738,1... читать дальше

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Правительство определило Минэкономразвития ответственным исполнителем за реализацию государственной программы "Развитие туризма", сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров. "Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной... "Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной... читать дальше

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Авиакомпания IFly отменяет рейсы на курорты Египта на неопределенный срок, поскольку так и не получила разрешение на использование воздушного пространства Иордании для выполнения полетов, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора Tez Tour. "В связи... "В связи... читать дальше

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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 10,9 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ с погашением в 2028 году, сообщило министерство. НРД... НРД... читать дальше

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Оператор "Северного потока", компания Nord Stream AG приступила к оценке стоимости ремонта трубопровода после ЧП, произошедшего в сентябре этого года, пишет в понедельник газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник. "В последние недели компания Nord... "В последние недели компания Nord... читать дальше

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Полмиллиона домовладений в РФ получат возможность подключить газ в рамках догазификации по итогам 2022 года, сообщил генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов журналистам в понедельник. "Говоря о результатах работы по догазификации в 2022 году... "Говоря о результатах работы по догазификации в 2022 году... читать дальше

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Туроператорам среднего сегмента для того, чтобы избежать череды банкротств, необходимо продление отсрочки исполнения обязательств перед туристами за отмененные туры, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Я буду говорить... "Я буду говорить... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ППК "Российский экологический оператор" ("РЭО") 1-й серии, сообщается в материалах регулятора. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00009-Т-001P. Параметры займа пока не раскрываются. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00009-Т-001P. Параметры займа пока не раскрываются. Заем будет размещен в... Заем будет размещен в... читать дальше

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Сбербанк вынужден закрыть свое подразделение в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "К сожалению, в условиях санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса... "К сожалению, в условиях санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса... читать дальше

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ГК "Автодор" выкупила по оферте 8 млн 635,033 тыс. облигаций серии БО-002Р-05 по цене 100% от непогашенной номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Непогашенная номинальная стоимость одной бумаги на текущий момент составляет 850 рублей. Объем выпуска... Непогашенная номинальная стоимость одной бумаги на текущий момент составляет 850 рублей. Объем выпуска... читать дальше

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