ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 декабря в размере 68,676 руб., евро - 73,0407 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 73,0407 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,61 руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 68,676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,45 руб.

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Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России в декабре составила 21,6 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 31,3 тыс. руб. Относительно ноября эти показатели сократились на 0,5% и 2% соответственно, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на... читать дальше

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В Евросоюзе в 2021 году произошло частичное восстановление туристических поездок, жители 27 государств-членов ЕС совершили их 879 млн продолжительностью не менее одной ночи, сообщает Евростат. Как передает агентство BNS со ссылкой на данные статистической службы, это на... Как передает агентство BNS со ссылкой на данные статистической службы, это на... читать дальше

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Россия никогда не согласится с искажением и уничтожением рыночного процесса ценообразования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение "потолка" цен на импорт российских энергоресурсов. В интервью программе "Москва.Кремль.Путин"... В интервью программе "Москва.Кремль.Путин"... читать дальше

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Участники долевого строительства, купившие квартиры в проблемных домах, смогут подавать заявления на выплату возмещения через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Предполагается, что такая возможность появится у... "Предполагается, что такая возможность появится у... читать дальше

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Компании и предприниматели столичного ИТ-сектора в январе - октябре 2022 года перечислили в бюджет Москвы свыше 164 млрд руб., что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической... читать дальше

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По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) город подписал с инвесторами 10 соглашений, предусматривающих строительство 47 образовательных учреждений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных... читать дальше

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В состав правления Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда) войдут представители Минтруда, Минфина, Центробанка, сенаторы и депутаты, а также представители общероссийских общественных объединений и организаций, сообщает в воскресенье сайт... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 6,6 тыс. случаев, скончались 52 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "В РФ выявлено 6 595 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 656 млн 973 тыс. 775, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн... читать дальше

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На нефтекомплексе АО "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть") в субботу состоялся пуск второй очереди комплекса ароматических углеводородов (КПА-2) в режиме комплексного опробования, сообщила пресс-служба "Татнефти". "Новые установки позволят увеличить производство бензола до 60... "Новые установки позволят увеличить производство бензола до 60... читать дальше

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В правительстве Белоруссии сообщили о прогнозе падения валового внутреннего продукта по итогам по итогам 2022 года на 4%. "Да, у нас будет номинальное сокращение ВВП. Наверно, около 96% мы сработаем", - сказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко вчера в интервью... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 68,676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,45 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 73,0407 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 73,0407 руб. По сравнению...

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В России может быть введена уголовная - до шести лет лишения свободы - и административная ответственность со штрафом до 1 млн руб. за нарушения в обработке биометрических персональных данных. Такие меры предлагает Минцифры, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с разработкой... читать дальше

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Около 100 км дорог реконструируют и построят в столице в следующем году, сообщил журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Стройкомплекс Москвы выделяет немалые средства и силы на строительство дорог.... "Стройкомплекс Москвы выделяет немалые средства и силы на строительство дорог.... читать дальше

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Снижение несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в стоимостном выражении по итогам января-октября 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 1,5%, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе итогового заседания Координационного... читать дальше

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В Казахстане за минувшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) составил 0,2%, с начала текущего года - на 22,3%, сообщила пресс-служба премьер-министра. В субботу премьер Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания... В субботу премьер Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания... читать дальше

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