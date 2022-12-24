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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 декабря в размере 68,676 руб., евро - 73,0407 руб.
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24 декабря 2022 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 декабря в размере 68,676 руб., евро - 73,0407 руб.
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24 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 68,676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,45 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 73,0407 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,61 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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