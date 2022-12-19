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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 декабря
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19 декабря 2022 года 16:16
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 декабря
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19 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 20 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3823,72 (+118,95) руб./грамм; на серебро - 48,7 (+0,58) руб./грамм; на платину - 2126,72 (+20,45) руб./грамм; на палладий - 3690,29 (-245,98) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.19 декабря 2022 года 18:12
Девелопер "Самолет" закладывает на 2023 год выплату акционерам 10 млрд рублей, рассказала журналистам замгендиректора компании по экономике и финансам Наталья Грознова. Минимальная выплата по дивполитике - 5 млрд рублей, напомнила она. К тому же такую сумму "Самолет"... читать дальше
.19 декабря 2022 года 18:00
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.19 декабря 2022 года 17:29
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