Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 993,3 млрд руб.

15 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 993,3 млрд руб.

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,8 тыс. случаев, скончались 57 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. "В РФ выявлено 7 833 нового случая COVID-19. Количество госпитализаций за... "В РФ выявлено 7 833 нового случая COVID-19. Количество госпитализаций за... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в ноябре 2022 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 6,2% в годовом выражении после такого же роста в октябре, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Показатель совпал с... читать дальше

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В ноябре продажи автомобилей в Европейском союзе выросли на 16,3% в годовом сравнении, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). Подъем был отмечен по итогам четвертого месяца, до этого показатель снижался 13 месяцев подряд. Однако... Подъем был отмечен по итогам четвертого месяца, до этого показатель снижался 13 месяцев подряд. Однако... читать дальше

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Российские компании готовы развивать проекты по добыче и переработке нефти в Венесуэле в рамках совместных предприятий, сообщил глава венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA Асдрубаль Чавес по итогам заседания российско-венесуэльской межправительственной... читать дальше

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Авиакомпании РФ и Белоруссии смогут выполнять пассажирские рейсы между двумя странами по схеме "треугольник". К такой договоренности пришли профильные ведомства государств, следует из материалов на сайте Росавиации. "Снять ограничения на выполнение назначенными... "Снять ограничения на выполнение назначенными... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 993,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" закрыла сделку по выкупу доли Mazda в паритетном совместном предприятии с японским автопроизводителем во Владивостоке, следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения внесены в реестр 14 декабря. Таким образом,... Соответствующие изменения внесены в реестр 14 декабря. Таким образом,... читать дальше

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Регуляторы РФ могут в 2023 году получить возможность проводить внеплановые проверки в отношении алкогольной продукции, приостановленные в рамках моратория на проверки бизнеса. Как говорится в сообщении правительства РФ, госкомиссия по противодействию незаконному обороту... Как говорится в сообщении правительства РФ, госкомиссия по противодействию незаконному обороту... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования, который заработает 1 января 2023 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в четверг на сайте кабинета министров. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в четверг на сайте кабинета министров. Чирков работал в... Чирков работал в... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,5 пункта (0,949%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2139,31 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 13,37 пункта (1,26%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 13,37 пункта (1,26%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Управлением Росреестра по Москве в ноябре 2022 года зарегистрировано 8 090 договоров долевого участия в строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, сообщается в пресс-релизе ведомства.. Сообщается также, что по отношению к октябрю (6 778 ДДУ) общее число регистраций... читать дальше

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Россия может прибегнуть к механизму конвертации долей участия в долговые обязательства, чтобы защитить международные финансовые организации (МФО) от санкционных рисков. Правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс, которая дает ему право в 2023 году по... Правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс, которая дает ему право в 2023 году по... читать дальше

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Финская Fortum может отказаться от трети своих проектов ветряных станций в России, полученных на конкурсе 2021 года по рекордно низким ценам, сообщает "Коммерсантъ". Речь о проектах на 460 МВт с ценой поставки менее 2 руб. за 1 кВт•ч и запуском в 2025–2027 годах. Компания может... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением вслед за просевшими внешними площадками после решений и прогнозов ФРС США по монетарной политике, но на фоне высокой нефти. Европейские фондовые индексы, кроме испанского, вчера снизились. Европейские фондовые индексы, кроме испанского, вчера снизились. Американские... Американские... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,04/69,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 135 коп., Cредний курс продажи...

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Сельхозпредприятия РФ в ноябре этого года отгрузили 7,9 млн тонн зерна, что на 23,5% больше, чем в ноябре прошлого года (6,4 млн тонн), сообщил Росстат в среду. За 11 месяцев реализация выросла на 5,3%, до 58,1 млн тонн с 55 млн тонн годом ранее. За 11 месяцев реализация выросла на 5,3%, до 58,1 млн тонн с 55 млн тонн годом ранее. В том числе... В том числе... читать дальше

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