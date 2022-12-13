Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 декабря

13 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 14 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3630,93 (+6,27) руб./грамм; на серебро - 47,54 (+0,9) руб./грамм; на платину - 2044,51 (+24,47) руб./грамм; на палладий - 3851,23 (-29,42) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38116,499 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 42,981 млрд руб., или на...

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сковская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО "ДОМ.РФ" серии 002Р-01 с погашением 22 сентября 2027 года и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 501,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0381 руб. Минимальный курс юаня составил 8,973 руб., максимальный - 9,071 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 8,973 руб., максимальный - 9,071 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3824 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1647 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,64 руб., максимальный - 63,33 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 62,64 руб., максимальный - 63,33 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,6996 руб. Минимальный курс евро составил 66,22 руб., максимальный - 67,175 руб. Было заключено 25335... Минимальный курс евро составил 66,22 руб., максимальный - 67,175 руб. Было заключено 25335... читать дальше

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Альфа-банк 19 декабря с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-20, говорится в сообщении кредитной организации. Организатором и агентом по размещению банк выступит самостоятельно. Организатором и агентом по размещению банк выступит самостоятельно. Техразмещение предварительно запланировано... Техразмещение предварительно запланировано... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги слабым ростом на фоне опасений введения Евросоюзом новых антироссийских санкций, с одной стороны, и оптимизма на внешних площадках и рынке нефти, с другой стороны. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, в плюсе... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, в плюсе... читать дальше

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Индия может привлечь порядка $10 млрд в качестве инвестиций в проекты в секторе возобновляемой энергетики в следующем году, заявила в интервью Bloomberg президент подразделения Bank of America Corp. в Индии Каку Накхате. В частности, эксперты банка ожидают продолжения... В частности, эксперты банка ожидают продолжения... читать дальше

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Трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы (ФРС) США менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года после выхода свежих данных об инфляции. Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки, теперь вероятность ее повышения в декабре на 25 базисных... Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки, теперь вероятность ее повышения в декабре на 25 базисных... читать дальше

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сковская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Солид-лизинг" серии БО-001-07 и включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, сообщается в материалах биржи. Выпуск присвоен регистрационный номер... Выпуск присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Законопроект об управлении спросом на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) прошел первое чтение в Госдуме. Согласно пояснительной записке к документу, он должен создать правовую основу "для функционирования агрегаторов на оптовом рынке электрической энергии и... Согласно пояснительной записке к документу, он должен создать правовую основу "для функционирования агрегаторов на оптовом рынке электрической энергии и... читать дальше

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ООО "Славпроект" завершило размещение дебютного выпуска годовых облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 19,4% эмиссии на 58,27 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 15 декабря 2021 года и 14 декабря 2022... Размещение выпуска началось 15 декабря 2021 года и 14 декабря 2022... читать дальше

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ЦБ РФ в качестве меры поддержки центральных контрагентов (ЦК) и расчетных депозитариев введет возможность 5-летней "рассрочки" по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным собственным активам, на распоряжение которыми из-за санкций наложены явные... читать дальше

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АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приобрело в рамках оферты 5 млн 761 тыс. 473 облигаций серии 001Р-14 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом,... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом,... читать дальше

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Американский фондовый рынок начал торги резким подъемом после публикации данных о замедлении инфляции в США в ноябре. Потребительские цены в Соединенных Штатах в прошлом месяце выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 7,7% в октябре,... Потребительские цены в Соединенных Штатах в прошлом месяце выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 7,7% в октябре,... читать дальше

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ОПЕК снизила на 10 тыс. баррелей в сутки оценку предложения жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, до 65,57 млн б/с, рост предложения составит 1,89 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. При этом оценка добычи нефти и конденсата в России в 2022... При этом оценка добычи нефти и конденсата в России в 2022... читать дальше

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