Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 декабря

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38159,480 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 186,594 млрд руб., или на...

Акции производителя электромобилей Rivian Automotive Inc., медиакомпании Warner Bros. Discovery Inc. и нефтесервисной Baker Hughes Co. войдут в расчет индекса Nasdaq 100, говорится в сообщении биржевого оператора Nasdaq Inc.

Кроме того, состав Nasdaq-100 пополнится... читать дальше