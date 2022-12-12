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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 декабря
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Интернет-экономика РФ вырастет в 2022 г. на 24% до 11,8 трлн руб., при этом темпы роста снизятся почти в 2 раза - РАЭК
12 декабря 2022 года 16:20
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 декабря
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12 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3624,66 (+34,33) руб./грамм; на серебро - 46,64 (+1,12) руб./грамм; на платину - 2020,04 (+6,41) руб./грамм; на палладий - 3880,65 (+152,23) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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