Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 декабря

12 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 13 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3624,66 (+34,33) руб./грамм; на серебро - 46,64 (+1,12) руб./грамм; на платину - 2020,04 (+6,41) руб./грамм; на палладий - 3880,65 (+152,23) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38159,480 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 186,594 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3722,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,7823 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,155 руб., максимальный - 63,045... Минимальный курс доллара США составил 62,155 руб., максимальный - 63,045... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3297 руб. Минимальный курс евро составил 65,4675 руб., максимальный - 66,825 руб. Было заключено 12319... Минимальный курс евро составил 65,4675 руб., максимальный - 66,825 руб. Было заключено 12319... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 229,99999999999997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9879 руб. Минимальный курс юаня составил 8,952 руб., максимальный - 9,015 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 8,952 руб., максимальный - 9,015 руб. Было заключено... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся разнонаправленными изменениями индексов, завершил понедельник на понижательном тренде. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,22% и составил 2173,16 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,22% и составил 2173,16 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 0,93% - до 1088,86... Индекс РТС к 18:50 мск упал на 0,93% - до 1088,86... читать дальше

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В 2021 году глобальный долг сократился на 10 процентных пунктов и составил 247% ВВП, свидетельствуют данные Международного валютного фонда. Это максимальное падение за последние 70 лет. Оно последовало за рекордным скачком показателя в 2020 году - на 29... читать дальше

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Цены на нефть перешли вечером к уверенному росту, трейдеры оценивают новости, касающиеся нефтепровода Keystone, а также сигналы из Китая. Высокая волатильность рынка также объясняется предстоящими заседаниями крупнейших мировых центробанков, в том числе Федеральной... Высокая волатильность рынка также объясняется предстоящими заседаниями крупнейших мировых центробанков, в том числе Федеральной... читать дальше

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Акционерные общества (АО) в 2023 году смогут избрать совет директоров со сроком полномочий в 3 года, говорится в поправках ко второму чтению в правительственный законопроект о продлении на 2023 год действия "санкционных" корпоративных правил. Соответствующую поправку к... Соответствующую поправку к... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в понедельник повышением. Участники рынка ждут публикации свежих данных об инфляции в США. Кроме того, их интересуют итоги заседаний ведущих мировых центральных банков, которые пройдут на этой неделе и которые могут задать тон на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3664 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,7497 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,4025 руб., максимальный - 63,0425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 62,4025 руб., максимальный - 63,0425 руб. Было... читать дальше

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Косово 15 декабря официально передаст заявку на вступление в Евросоюз, сообщают в понедельник европейские и местные СМИ со ссылкой на косовские власти. Согласно информации телеканала RTK ("Радио и телевидение Косово"), у которого оказался в распоряжении текст заявки, в... Согласно информации телеканала RTK ("Радио и телевидение Косово"), у которого оказался в распоряжении текст заявки, в... читать дальше

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Акции производителя электромобилей Rivian Automotive Inc., медиакомпании Warner Bros. Discovery Inc. и нефтесервисной Baker Hughes Co. войдут в расчет индекса Nasdaq 100, говорится в сообщении биржевого оператора Nasdaq Inc. Кроме того, состав Nasdaq-100 пополнится... Кроме того, состав Nasdaq-100 пополнится... читать дальше

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Депутаты Госдумы инициируют перенос срока создания единого регистра застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в РФ на 2 года. Поправка о переносе срока создания регистра застрахованных по ОМС с 1 января 2023 года на 1 января 2025 года содержится в перечне... читать дальше

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Медиакомпания Thomson Reuters Corp. планирует направить порядка $1 млрд, которые получит от продажи акций оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group Plc американской Microsoft Corp., на выплаты акционерам и развитие бизнеса. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России и Госдуму РФ экспертное заключение к проекту Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, опубликованному регулятором в конце... читать дальше

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2 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-360 на 57 млрд 243,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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