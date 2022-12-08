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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 декабря
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08 декабря 2022 года 16:12

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 декабря

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8 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 9 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3585,33 (-3,91) руб./грамм; на серебро - 45,03 (-0,58) руб./грамм; на платину - 2017,78 (-1,65) руб./грамм; на палладий - 3705,63 (-82,32) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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