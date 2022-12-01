ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 декабря в размере 61,1479 руб.

1 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 декабря, составляет 61,1479 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,76 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38392,967 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 181,388 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3165 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1799 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,78 руб., максимальный - 61,52 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 60,78 руб., максимальный - 61,52 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6539 руб. Минимальный курс юаня составил 8,591 руб., максимальный - 8,725 руб. Было заключено 21007 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,591 руб., максимальный - 8,725 руб. Было заключено 21007 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8937 руб. Минимальный курс евро составил 63,2975 руб., максимальный - 64,6825 руб. Было заключено 12689... Минимальный курс евро составил 63,2975 руб., максимальный - 64,6825 руб. Было заключено 12689... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший первые торги зимы в мажоре, завершил четверг разнонаправленными изменениями индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,59% и составил 2187,29 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,59% и составил 2187,29 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,13% - до 1123,63... Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,13% - до 1123,63... читать дальше

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Россия в этом году увеличит производство свинины в сельхозорганизациях почти на 8%, до 5,28 млн тонн против 4,9 млн тонн в 2021 году. "Практически от 6% до 10% ежемесячно идет прирост промышленного производства. В целом по году считаем, что прирост будет не менее 8%,... "Практически от 6% до 10% ежемесячно идет прирост промышленного производства. В целом по году считаем, что прирост будет не менее 8%,... читать дальше

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К вечеру рост цен на нефть ускорился благодаря надеждам на смягчение антиковидных ограничений в Китае. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск подорожали на $1,8 (2,07%) - до $88,77 за баррель. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск подорожали на $1,8 (2,07%) - до $88,77 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI... Котировки фьючерсов на WTI... читать дальше

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Турция в сентябре увеличила импорт нефти на 1,4% к августу, почти до 3 млн тонн, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Поставки из России составили 1,3 млн тонн (+30%), Ирака - 1,08 млн тонн (-2%), Казахстана - 256,6 тыс. тонн (сокращение в... Поставки из России составили 1,3 млн тонн (+30%), Ирака - 1,08 млн тонн (-2%), Казахстана - 256,6 тыс. тонн (сокращение в...

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В ноябре индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.... Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.... читать дальше

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Банк России не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки по ставке 7% на следующий год, так как это была антикризисная мера, заявила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. "Как антикризисная мера эта программа сработала, в этих целях в... "Как антикризисная мера эта программа сработала, в этих целях в... читать дальше

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Сегменты автострахования и страхования жизни оставались под прямым влиянием геополитических рисков во II и III кварталах 2022 года, такой вывод содержится обзоре финансовой стабильности, подготовленном ЦБ за этот период. Так, в автостраховании дестабилизация была... Так, в автостраховании дестабилизация была... читать дальше

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"Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2031 году, номинированных в долларах, следует из раскрытия компании. Согласно сообщению, эмитент может разместить до 1 млн облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Сейчас в... Согласно сообщению, эмитент может разместить до 1 млн облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Сейчас в... читать дальше

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В начале торгов в четверг американские фондовые индексы не показывают единой динамики, участники рынка оценивают макроэкономические данные и корпоративные новости. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:47 мск понизился на 87,86 пункта (0,25%) и составил 34501,91... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:47 мск понизился на 87,86 пункта (0,25%) и составил 34501,91... читать дальше

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Физлица с начала 2022 года на биржевом и внебиржевом рынках приобрели доллары США и евро на общую сумму 230,1 млрд рублей, при этом в периоды турбулентности весной и осенью текущего года население валюту продавало, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ. "Как... "Как... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2304 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1212 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,715 руб., максимальный - 61,495 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,715 руб., максимальный - 61,495 руб. Было... читать дальше

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Банк России готов в случае крайней необходимости выкупать облигации федерального займа (ОФЗ), но пока считает вероятность ее появления довольно низкой, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. "Что касается выкупа ценных бумаг, мы, с одной стороны, всегда говорили, что... "Что касается выкупа ценных бумаг, мы, с одной стороны, всегда говорили, что... читать дальше

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