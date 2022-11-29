Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 ноября

29 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 30 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3429,49 (+7,74) руб./грамм; на серебро - 42,17 (+0,5) руб./грамм; на платину - 1963,58 (+51,38) руб./грамм; на палладий - 3642,44 (+103,2) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38279,094 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 197,549 млрд руб., или на...

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Совкомбанк приобрел в рамках оферты 1 млн 556,340 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 9,9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 15,6%... Объем выпуска составляет 9,9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 15,6%... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" выставило оферты по биржевым облигациям серий 002Р-01 и 002Р-02, а также коммерческим бондам серий КО-01 и КО-03, говорится в сообщениях компании. Период предъявления облигаций к оферте 9-15 декабря. Дата приобретения - 16 декабря. Период предъявления облигаций к оферте 9-15 декабря. Дата приобретения - 16 декабря. Количество... Количество... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 652 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4827 руб. Минимальный курс юаня составил 8,44 руб., максимальный - 8,535 руб. Было заключено 42618 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,44 руб., максимальный - 8,535 руб. Было заключено 42618 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 461,00000000000006 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3444 руб. Минимальный курс евро составил 62,985 руб., максимальный - 63,8 руб. Было заключено... Минимальный курс евро составил 62,985 руб., максимальный - 63,8 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1882 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0329 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,77 руб., максимальный - 61,3775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,77 руб., максимальный - 61,3775 руб. Было... читать дальше

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Минфин РФ разработал ряд упрощений для участников рынка алкоголя, сообщается в материалах на сайте ведомства. Соответствующие поправки в законодательство одобрены на заседании правительства во вторник. Соответствующие поправки в законодательство одобрены на заседании правительства во вторник. Так, сокращается до одной количество лицензий на... Так, сокращается до одной количество лицензий на... читать дальше

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ЦБ РФ разъяснил идею фонда развития банковского сектора: фактически это коллективный запас капитала в дополнение к индивидуальным буферам, который будет задействован только при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Более детальная концепция фонда, идею создания... Более детальная концепция фонда, идею создания... читать дальше

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АО "Управление отходами") увеличило срок обращения выпуска облигаций 2-й серии с 10,5 лет до 22 лет, сообщается в эмиссионных документах компании. Новой датой погашения выпуска станет 20 декабря 2036 года. В результате количество купонов увеличивается с 6 до 18. Ставка... Новой датой погашения выпуска станет 20 декабря 2036 года. В результате количество купонов увеличивается с 6 до 18. Ставка... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги небольшим ростом индексов МосБиржи и РТС (на 0,36%-0,56%, соответственно) на фоне общемировой коррекции на новостях из Китая. Во вторник индексы акций в Азии выросли за исключением просевшей на статистике Японии (японский Nikkei 225 потерял... Во вторник индексы акций в Азии выросли за исключением просевшей на статистике Японии (японский Nikkei 225 потерял... читать дальше

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Рынок труда в РФ сохранит привлекательность для трудовых мигрантов из стран Средней Азии еще в течение ближайших пяти-семи лет, считает руководитель рабочей группы Национального совета по развитию профессионального образования и обучения в национальной системе квалификаций... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги во вторник слабым ростом. Dow Jones Industrial Average к 18:20 мск увеличился на 0,02% и составил 33854,92 пункта. Dow Jones Industrial Average к 18:20 мск увеличился на 0,02% и составил 33854,92 пункта. Значение Standard & Poor's 500 к 18:22 мск выросло на 0,13% - до 3969,03... Значение Standard & Poor's 500 к 18:22 мск выросло на 0,13% - до 3969,03... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в ноябре уменьшился до 100,2 пункта по сравнению с пересмотренными 102,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель за четыре... Это минимальный показатель за четыре... читать дальше

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В столице с 31 декабря сроком на один год вводится ограничение на движение грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн по территории Москвы в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги и по МКАД в ночное время. Об этом сообщается в приказе столичного... Об этом сообщается в приказе столичного... читать дальше

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19 тысяч сотрудников промышленных предприятий в этом году прошли переобучение в связи с перестройкой процессов работы, в следующем году планируется переподготовить не менее 13 тысяч, сообщил министр труда Антон Котяков. "Еще одна программа, на которой я хотел бы... "Еще одна программа, на которой я хотел бы... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" установило ориентир доходности "социальных" облигаций серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей на уровне премии не выше 110 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,75 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск пройдет 1 декабря... Сбор заявок на выпуск пройдет 1 декабря... читать дальше

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