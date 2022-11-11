Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 ноября

11 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 12 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3377,92 (+0,56) руб./грамм; на серебро - 40,83 (-1,15) руб./грамм; на платину - 1970,9 (+15,66) руб./грамм; на палладий - 3664,94 (-52,57) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38555,339 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 448,674 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5872 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6061 руб. Минимальный курс евро составил 61,0275 руб., максимальный - 62,28 руб. Было заключено 18029... Минимальный курс евро составил 61,0275 руб., максимальный - 62,28 руб. Было заключено 18029... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,449 руб. Минимальный курс юаня составил 8,385 руб., максимальный - 8,48 руб. Было заключено 48766 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,385 руб., максимальный - 8,48 руб. Было заключено 48766 сделок.... читать дальше

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Решение министерства торговли США отозвать у экономики России статус рыночной - сугубо политическое, с практической точки зрения не имеет особого значения, может быть оспорено во Всемирной торговой организации, говорится в заявлении Минэкономразвития РФ. "Это предвзятое... "Это предвзятое... читать дальше

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В январе-сентябре 2022 года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ снизилась на 31,4% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года, составив 463,5 тыс. человек (против 675,7 тыс. годом ранее), сообщил Росстат. Число родившихся в... Число родившихся в... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом, завершил пятницу в плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,34% и составил 2217,44 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,34% и составил 2217,44 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,69% - до 1157,24 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,69% - до 1157,24 пункта. Европейские рынки акций в основном... Европейские рынки акций в основном... читать дальше

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Совокупный объем средств на счетах типа "С", на которых блокируются средства нерезидентов из недружественных юрисдикций, на данный момент превышает 280 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Банке России. Специальные рублевые счета типа "С" были введены президентским... Специальные рублевые счета типа "С" были введены президентским... читать дальше

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В ходе торгов в пятницу американские фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снижается, S&P 500 и Nasdaq Composite демонстрируют уверенный рост. Трейдеры оценивают статданные, а также новость о банкротстве криптовалютной биржи FTX и сигналы смягчения карантинных ограничений... читать дальше

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В 3-м квартале ритейлер Sunlight, управляющий сетью ювелирных магазинов, увеличил онлайн-продажи на 43% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, почти до 5 млрд рублей. Рекордная динамика онлайн-продаж стала ключевым драйвером роста компании, говорится в... Рекордная динамика онлайн-продаж стала ключевым драйвером роста компании, говорится в... читать дальше

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В ноябре индекс потребительского доверия в США уменьшился до 54,7 пункта с 59,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальное значение показателя с июля текущего... читать дальше

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Цены на золото поднимаются в ходе торгов в пятницу, продолжая рост после подъема до максимума с августа накануне. Поддержку рынку оказывают надежды на возможное замедление темпов ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в декабре,... Поддержку рынку оказывают надежды на возможное замедление темпов ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в декабре,... читать дальше

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Криптовалютная биржа FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост, говорится в сообщении, распространенном FTX через Twitter. Новым CEO компании станет... Главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост, говорится в сообщении, распространенном FTX через Twitter. Новым CEO компании станет... читать дальше

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Энергетический кризис 2022 года показал, что нужно продолжать инвестиции в нефть и газ, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ в ходе форума, организованного в рамках СОР27. Он заметил, что население планеты растет и энергии требуется больше, но при этом нужно снижать выбросы... читать дальше

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В Госдуму внесен законопроект, который меняет процедуру включения кредитных потребительских кооперативов (КПК) в реестр ЦБ и наделяет регулятора полномочиями по внесудебному исключению кооперативов из реестра. Законопроект (№232696-8) также уточняет требования к нормативам... читать дальше

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В октябре расходы потребителей на покупки онлайн практически не изменились по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году, согласно данным Adobe Analytics. Потребители в США потратили на покупки в интернете $72,2 млрд, отмечает Adobe. Это на 10,9% больше, чем в... Потребители в США потратили на покупки в интернете $72,2 млрд, отмечает Adobe. Это на 10,9% больше, чем в... читать дальше

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Криптовалютный сектор столкнулся с кризисом, который может привести к краху ряда компаний в ближайшие недели, предупреждает основатель и глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. Рынку еще предстоит прочувствовать все последствия кризиса вокруг... Рынку еще предстоит прочувствовать все последствия кризиса вокруг... читать дальше

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