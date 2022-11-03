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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 ноября
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03 ноября 2022 года 16:28

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 ноября

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3 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 4 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3293,19 (+33,87) руб./грамм; на серебро - 39,49 (-0,13) руб./грамм; на платину - 1912,57 (+30,58) руб./грамм; на палладий - 3707,34 (-94,29) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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