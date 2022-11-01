Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 ноября

1 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 2 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3236,92 (-28,23) руб./грамм; на серебро - 37,85 (-0,24) руб./грамм; на платину - 1846,57 (-35,59) руб./грамм; на палладий - 3631,91 (-148,26) руб./грамм.

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В октябре индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до 50,2 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Индикатор обновил минимум с середины 2020 года, однако сумел... Индикатор обновил минимум с середины 2020 года, однако сумел... читать дальше

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JPMorgan Chase & Co., крупнейший по объему активов банк США, займется венчурными инвестициями в медико-биологические разработки. Подразделение J.P. Morgan Private Capital, открытое банком в прошлом году, уже создало команды для венчурных инвестиций в компании... Подразделение J.P. Morgan Private Capital, открытое банком в прошлом году, уже создало команды для венчурных инвестиций в компании... читать дальше

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Страны ЕАЭС с начала сезона (с 1 августа) по 31 октября произвели 3,25 млн тонн свекловичного сахара, что на 9% больше, чем годом ранее, сообщает Евразийская сахарная ассоциация. В частности, в РФ выработано 2,99 млн тонн против 2,75 млн тонн годом ранее, в Белоруссии -... В частности, в РФ выработано 2,99 млн тонн против 2,75 млн тонн годом ранее, в Белоруссии -... читать дальше

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Б завершил размещение выпуска годовых облигаций серии ПБО-001Р-К405 номинальным объемом 30 млрд рублей, реализовав 15% займа на 4,5 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Размещение выпуска началось 28 октября. Ставка годового купона установлена на уровне... Размещение выпуска началось 28 октября. Ставка годового купона установлена на уровне... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в первой половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций объемом 1,5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по ставке купона - 3,75-3,95% годовых. Купоны... Ориентир по ставке купона - 3,75-3,95% годовых. Купоны... читать дальше

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В начале торгов во вторник американские фондовые индексы активно растут в ожидании итогов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск вырос на 225,34 пункта (0,69%) и составил 32958,29 пункта. Лидером... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск вырос на 225,34 пункта (0,69%) и составил 32958,29 пункта. Лидером... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-332 на 55 млрд 792 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Китай заинтересован в развитии связей в области туризма с Петербургом и другими регионами Северо-Западного федерального округа, сообщил председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов. "Совсем недавно у нас прошла... "Совсем недавно у нас прошла... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 61,4275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,54 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 60,9668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Россия и Иран подтвердили готовность развивать сотрудничество в области совместного строительства крупнотоннажного флота на иранских верфях и грузового - на российских, говорится в сообщении на сайте правительства по итогам российско-иранской межправкомиссии в... читать дальше

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Добыча нефти Россией в октябре составила 9,9 млн б/с, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "9,9 млн б/с", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Новак заявлял, что в ноябре добыча сохранится на уровне 9,9 млн б/с, а динамика в декабре будет... Ранее Новак заявлял, что в ноябре добыча сохранится на уровне 9,9 млн б/с, а динамика в декабре будет...

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,56 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2176,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2185,38 (+0,87%) пункта, минимальное... читать дальше

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ЦБ РФ с 2 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3236,92 (-28,23) руб./грамм; на серебро - 37,85 (-0,24) руб./грамм; на платину - 1846,57 (-35,59) руб./грамм; на палладий - 3631,91 (-148,26) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ООО "Глоракс" планирует во второй половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,50% годовых, что... Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,50% годовых, что... читать дальше

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По итогам 3-го квартала чистая прибыль одной из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США - Phillips 66 подскочила в 13,4 раза - до $5,39 млрд, или $11,16 в расчете на акцию, с $402 млн, или 91 цента на акцию, за аналогичный квартал прошлого... читать дальше

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