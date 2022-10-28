Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 октября

28 октября. FINMARKET.RU -РФ с 29 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3283,6 (-4,45) руб./грамм; на серебро - 38,32 (-0,33) руб./грамм; на платину - 1883,41 (+38,9) руб./грамм; на палладий - 3845,96 (-30,46) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37476,549 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 56,511 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1402 руб. Минимальный курс евро составил 60,82 руб., максимальный - 61,685 руб. Была заключена 15641... Минимальный курс евро составил 60,82 руб., максимальный - 61,685 руб. Была заключена 15641... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5301 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,015 руб., максимальный - 61,8325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,015 руб., максимальный - 61,8325 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 91 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4288 руб. Минимальный курс юаня составил 8,373 руб., максимальный - 8,48 руб. Было заключено 57525 сделок. Объем... Минимальный курс юаня составил 8,373 руб., максимальный - 8,48 руб. Было заключено 57525 сделок. Объем... читать дальше

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Рынок акций РФ, отрывшийся в минусе, завершил торги умеренным ростом на фоне наметившейся коррекции вверх в США и решении ЦБ РФ оставить ключевую ставку неизменной. В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций. В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций. Без единой динамики... Без единой динамики... читать дальше

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Минсельхоз РФ в этом году выделит 7,775 млрд рублей на субсидирование 153 проектов по созданию и модернизации объектов АПК, следует из протокола заседания ведомственной комиссии по отбору инвестпроектов. Общая стоимость этих проектов составляет 36,954 млрд рублей (без... Общая стоимость этих проектов составляет 36,954 млрд рублей (без... читать дальше

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Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE намерена наращивать производство пользующихся популярностью узкофюзеляжных самолетов в следующем году, несмотря на сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок. В частности, компания намерена довести производство лайнеров... В частности, компания намерена довести производство лайнеров... читать дальше

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Совет директоров ЦБ на заседании сегодня принял сбалансированное решение, сохранив ключевую ставку на уровне 7,5%, при этом процентные ставки по кредитам в экономике находятся на уровнях, позволяющих удовлетворить спрос экономики на относительно недорогие ресурсы, считает глава... читать дальше

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Оттава вводит санкции отношении еще 35 физических лиц, в том числе членов руководства "Газпрома", а также шести энергетических компаний из России, заявил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "Сегодня я объявляю, что мы включаем еще 35 физических лиц в... "Сегодня я объявляю, что мы включаем еще 35 физических лиц в... читать дальше

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Выручка "Норникеля" по РСБУ за 9 месяцев 2022 года выросла на 1,5% к данным годичной давности, составив 610,9 млрд рублей, следует из раскрытия компании. Прибыль от продаж упала на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 220,9 млрд рублей. На... На... читать дальше

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Биржевые цены на автомобильное топливо по итогам октября значительно снизились относительно начала месяца. Однако, несмотря на понижательную динамику, стоимость дизельного топлива продолжает находится на рекордных исторических значениях. В то же время цены на бензин каждую... читать дальше

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Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-сентябре 2022 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 1 трлн 292,9 млрд рублей, или на 10,8%, до 13 трлн 316,2 млрд рублей, против роста на 1 трлн 965,7 млрд рублей, или на 20,7%, за аналогичный период... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5294 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,36 руб., максимальный - 61,81 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 61,36 руб., максимальный - 61,81 руб. Было заключено... читать дальше

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Поставки смартфонов в Китае в третьем квартале сократились на 11,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 71,1 млн, свидетельствуют предварительные данные IDC. Поставки упали более чем на 10% по итогам третьего квартала подряд, однако выросли на 6%... Поставки упали более чем на 10% по итогам третьего квартала подряд, однако выросли на 6%... читать дальше

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Минцифры внесло в правительство РФ проект постановления, устанавливающего новые условия получения IT-ипотеки, сообщили в пресс-службе министерства. "Банки уже начали принимать заявки от сотрудников аккредитованных ИТ-компаний на льготную ипотеку по упрощенным условиям.... "Банки уже начали принимать заявки от сотрудников аккредитованных ИТ-компаний на льготную ипотеку по упрощенным условиям.... читать дальше

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Банк России пытается наладить различные альтернативные возможности оплаты за рубежом для российских туристов, работает с каждой страной индивидуально, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Действительно, у нас есть сложности под влиянием санкций.... "Действительно, у нас есть сложности под влиянием санкций.... читать дальше

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