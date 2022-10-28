Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1401,7 млрд руб.

28 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 1401,7 млрд руб.

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Рубль не изменился к доллару и евро на "Московской бирже" в пятницу днем на решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, так как оно уже было учтено рынком. К 13:35 мск курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 61,6075 руб., что на 0,75 копейки... К 13:35 мск курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 61,6075 руб., что на 0,75 копейки... читать дальше

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Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, завершил третий квартал с убытком. Как говорится в отчетности фонда, в июле-сентябре его потери от инвестиций составили 4,4%, или 449 млрд крон... Как говорится в отчетности фонда, в июле-сентябре его потери от инвестиций составили 4,4%, или 449 млрд крон... читать дальше

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В базовом сценарии Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3,0–3,5%. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0)—(-1,0)%. При этом, по прогнозу Банка России, российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года. В... читать дальше

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Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ. "Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста... "Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста... читать дальше

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Франко-голландская авиакомпания Air France-KLM в третьем квартале 2022 года вышла на прибыльный уровень, однако ее чистая прибыль не оправдала ожиданий аналитиков. Как говорится в сообщении авиакомпании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 460 млн евро против... Как говорится в сообщении авиакомпании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 460 млн евро против... читать дальше

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Предложение по маркировке в России черной и красной икры прорабатывается достаточно интенсивно. "Прослеживаемость продукции - один из важнейших вопросов. Есть отдельное поручение, которое отрабатывается сейчас достаточно интенсивно. Мы направили свои предложения в... "Прослеживаемость продукции - один из важнейших вопросов. Есть отдельное поручение, которое отрабатывается сейчас достаточно интенсивно. Мы направили свои предложения в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,2 пункта (0,379%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2156,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту... читать дальше

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Шведская компания Electrolux AB, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники, в 3-м квартале 2022 года получила чистый убыток в 605 млн шведских крон ($55 млн) по сравнению с прибылью в размере 1,14 млрд крон за аналогичный период 2021... читать дальше

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Производство сахара в России в этом сезоне может составить 6-6,5 млн тонн, более точную оценку дать пока сложно, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. "С учетом мелассы, я думаю, что (производство сахара) колеблется от... "С учетом мелассы, я думаю, что (производство сахара) колеблется от... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 21 октября по 28 октября) - 62,565 руб. за доллар, минимальное значение - 61,4056 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,06 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,56/68,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,2/65,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 5 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 61,06/67,15 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи упал на 41...

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Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну выступает за сохранение договора о поставках газа между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром". "Мы считаем, что это хороший договор. Важно, чтобы все его условия выполнялись", - сказал Спыну в... "Мы считаем, что это хороший договор. Важно, чтобы все его условия выполнялись", - сказал Спыну в... читать дальше

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на серьезные разногласия между двумя странами, выступили единым фронтом в вопросе противодействия протекционистской политике США, сообщило издание Politico. "После публичной ссоры Олаф Шольц и... "После публичной ссоры Олаф Шольц и... читать дальше

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Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в октябре упал до 92,5 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Значение индикатора совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics, и стало минимальным с ноября 2020 года. В... В... читать дальше

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