Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1411,8 млрд руб.

27 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 октября по данным на начало операционного дня выросло до 1411,8 млрд руб.

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы умеренно снижаются, инвесторы оценивают большое количество квартальных отчетов крупных европейских компаний. Кроме того, участники рынка ждут итогов октябрьского заседания Европейского центрального банка. ЕЦБ, как ожидается,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 57,99999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4738 руб. Минимальный курс юаня составил 8,454 руб., максимальный - 8,527 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 8,454 руб., максимальный - 8,527 руб. Было заключено... читать дальше

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7 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-329 объемом 75 млрд рублей по цене 99,979% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,67%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,67%... читать дальше

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Российский зерновой союз настаивает на изменении механизмов регулирования экспорта зерна и масличных для того, чтобы не допустить резкого снижения цен на внутреннем рынке в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры внешнего рынка. Это следует из нового письма... Это следует из нового письма... читать дальше

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Британо-голландская Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, в третьем квартале увеличила оборот на 17,8% до 15,8 млрд евро по сравнению с 13,5 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Органический рост (без учета изменения курсов обмена... читать дальше

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Чистая прибыль испанской Repsol за январь-сентябрь 2022 года выросла в 1,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года - до 3,222 млрд евро, говорится в отчете нефтегазовой компании. В третьем квартале 2022 года чистая прибыль сократилась на 40% относительно... В третьем квартале 2022 года чистая прибыль сократилась на 40% относительно... читать дальше

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Чистая прибыль STMicroelectronics NV (STMicro), крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, в июле-сентябре увеличилась в 2,3 раза и составила $1,1 млрд по сравнению с $474 млн за аналогичный период предыдущего года. Квартальная... Квартальная... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,8 тыс. случаев, скончались 82 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. "В РФ выявлено 7 849 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за... "В РФ выявлено 7 849 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за... читать дальше

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Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell сократила чистую прибыль в третьем квартале 2022 года почти в три раза до $6,74 млрд по сравнению с $18,04 млрд в апреле-июне, когда "обратные списания" увеличили показатель на $4,3 млрд, а переоценка стоимости активов - еще на... читать дальше

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Британская BP остается "теневым" акционером "Роснефти" сохраняя все права и соответствующие её пакету дивиденды, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку. "В качестве ремарки хотел бы проинформировать... "В качестве ремарки хотел бы проинформировать... читать дальше

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По итогам 3-го квартала чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co. упала на 23,6% - до 9,39 трлн вон ($6,7 млрд) с 12,29 трлн вон за аналогичный период предыдущего года. Показатель снизился из-за падения спроса на чипы и карты... читать дальше

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Французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE (ранее Total) в третьем квартале 2022 года увеличила чистую прибыль на 43% - до $6,63 млрд по сравнению с $4,65 млрд за аналогичный период прошлого года. Показатель учитывает новое списание в размере $3,1 млрд в... Показатель учитывает новое списание в размере $3,1 млрд в... читать дальше

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Ритейлер Fix Price в 3-м квартале 2022 года увеличил выручку на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 70,099 млрд рублей, сообщила компания. Валовая прибыль повысилась на 23,6%, до 22,728 млрд рублей, валовая маржа - до 32,4% с 31,8% годом... Валовая прибыль повысилась на 23,6%, до 22,728 млрд рублей, валовая маржа - до 32,4% с 31,8% годом... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,66 пункта (0,691%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2135,24 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,08 пункта (0,559%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,08 пункта (0,559%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Ситуация в экономике РФ стабилизировалась, она лучше, чем ожидалось изначально, поквартальный рост уже может начаться в конце 2022 года, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в четверг в... читать дальше

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На столичном рынке труда сохраняется стабильная ситуация, число безработных с начала 2022 года снизилось на 12,7%, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Город вовремя принял проактивные меры, предупреждающие рост безработицы на... "Город вовремя принял проактивные меры, предупреждающие рост безработицы на... читать дальше

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