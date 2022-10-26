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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 988,9 млрд руб.
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26 октября 2022 года 10:21
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 988,9 млрд руб.
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26 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 988,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1655,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Максимальное значение за неделю (с 19 октября по 26 октября) - 62,6763 руб. за доллар, минимальное значение - 61,4056 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,72 руб. Это автоматическое сообщение.
.26 октября 2022 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 68,3063 руб.
Минимальное значение за месяц (с 26 сентября по 26 октября) - 68,3063 руб. за доллар, максимальное значение - 72,326 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,33 руб. Это автоматическое сообщение.
.26 октября 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,68/68,31 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,68/68,31 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 105 коп., Cредний курс продажи...
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По состоянию на 13:00 мск 26 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,35/66,15 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,35/66,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 61,24/67,08 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 66 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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