Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 октября

25 октября. FINMARKET.RU -РФ с 26 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3251,94 (+20,6) руб./грамм; на серебро - 37,89 (+1,74) руб./грамм; на платину - 1833,86 (+54,24) руб./грамм; на палладий - 3947,72 (+18,79) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 36400,402 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 605,975 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2944 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5409 руб. Минимальный курс евро составил 59,645 руб., максимальный - 61,48 руб. Было заключено 12383 сделки.... Минимальный курс евро составил 59,645 руб., максимальный - 61,48 руб. Было заключено 12383 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1508 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3495 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,0525 руб., максимальный - 61,6 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,0525 руб., максимальный - 61,6 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 19 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3261 руб. Минимальный курс юаня составил 8,295 руб., максимальный - 8,417 руб. Было заключено 39744 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,295 руб., максимальный - 8,417 руб. Было заключено 39744 сделки.... читать дальше

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Квоту на ввоз в РФ беспошлинной говядины в 2023 году предлагается снизить в два раза, до 100 тыс. тонн. "Предлагаемый объем (на 2023 год) - не более 100 тыс. тонн", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития, комментируя вопрос о предлагаемой беспошлинной... "Предлагаемый объем (на 2023 год) - не более 100 тыс. тонн", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития, комментируя вопрос о предлагаемой беспошлинной... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на оптимистичной ноте в ожидании притока свежей ликвидности в конце месяца от дивидендных выплат "Газпрома" и "Татнефти" , а также на фоне отскока нефти от дневных минимумов. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2100 пунктов во главе с расписками Ozon ,... читать дальше

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Производство рафинированной меди в мире в этом году будет меньше потребления, однако в 2023 году ситуация сменится на противоположную и будет зафиксирован профицит этого металла, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (International Copper Study Group,... читать дальше

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Правительство Белоруссии сформировало макроэкономический прогноз на 2023 год, сообщила пресс-служба Совмина. "Темп роста ВВП должен составить 103,8% (рост на 3,8%), реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться на 4,1% при росте реальной зарплаты... "Темп роста ВВП должен составить 103,8% (рост на 3,8%), реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться на 4,1% при росте реальной зарплаты... читать дальше

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Трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы (ФРС) США менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года. Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки, теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта оценивается в 52%, в то... Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки, теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта оценивается в 52%, в то... читать дальше

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Мировой объем выпуска нержавеющей стали в первом полугодии 2022 года сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 29 млн тонн, сообщается в пресс-релизе Worldstainless (ранее - International Stainless Steel Forum, ISSF). Наиболее... Наиболее... читать дальше

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Банк России подготовил проекты указаний с изменениями порядка обмена информацией в электронном виде, в том числе при уделенном урегулировании убытков, которые затрагивают ОСАГО, обязательное страхование ответственности перевозчиков перед пассажирами, а также владельцев опасных... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3298 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,16 руб., максимальный - 61,55 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,16 руб., максимальный - 61,55 руб. Было... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в октябре уменьшился до 102,5 пункта по сравнению с пересмотренными 107,8 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали менее значительного... читать дальше

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Золото и серебро дорожают на фоне ослабления курса доллара. Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:04 мск поднимаются на 0,6% - до $1663,40 за тройскую унцию. Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:04 мск поднимаются на 0,6% - до $1663,40 за тройскую унцию. Серебро с поставкой в декабре прибавило в цене 0,8% и... Серебро с поставкой в декабре прибавило в цене 0,8% и... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги во вторник без единой динамики, однако затем все три основных показателя перешли к росту. В отсутствие значимой статистики инвесторы оценивают квартальную отчетность крупных компаний США. Dow Jones Industrial Average к 16:47... Dow Jones Industrial Average к 16:47... читать дальше

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