Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1134,1 млрд руб.

24 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 1134,1 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 35794,427 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 674,500 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 413,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3242 руб. Минимальный курс юаня составил 8,294 руб., максимальный - 8,365 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 8,294 руб., максимальный - 8,365 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4259 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2465 руб. Минимальный курс евро составил 59,735 руб., максимальный - 61,065 руб. Было заключено 23134... Минимальный курс евро составил 59,735 руб., максимальный - 61,065 руб. Было заключено 23134... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 54 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1987 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,8675 руб., максимальный - 62,0475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,8675 руб., максимальный - 62,0475 руб. Было... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник ростом индексов МосБиржи и РТС в пределах одного процента на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,99% и составил 2063,95 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,99% и составил 2063,95 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск... Индекс РТС к 18:50 мск... читать дальше

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Работа над механизмом ограничения цен на газ на европейском рынке продолжается, еще рано комментировать данную тему, заявили в понедельник на брифинге в Брюсселе представители Европейской комиссии (ЕК). "Слишком рано высказываться о деталях механизма коррекции цен (на... "Слишком рано высказываться о деталях механизма коррекции цен (на... читать дальше

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Котировки акций китайских компаний, торгуемых в США, снижаются в понедельник на фоне опасений по поводу экономики КНР после переизбрания Си Цзиньпина генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая на третий срок. Си Цзиньпин был переизбран в... Си Цзиньпин был переизбран в... читать дальше

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Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут принять поправки в проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам, не ранее весны 2023 года,... читать дальше

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Экспорт российской агропродукции в Саудовскую Аравию в этом году может превысить $1 млрд, сообщает концерн "Покровский" со ссылкой на данные Минсельхоза. Пресс-релиз приурочен к участию РФ в работе 39-й международной сельскохозяйственной выставки Saudi Argiculture 2022, которая... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 426,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1863 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,91 руб., максимальный - 61,6 руб.... Минимальный курс доллара США составил 60,91 руб., максимальный - 61,6 руб.... читать дальше

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Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который уточняет перечень слов, которые производитель имеет право использовать при продаже органической продукции. Законопроект был внесен в парламент сенаторами в конце... Законопроект был внесен в парламент сенаторами в конце... читать дальше

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Американский рынок акций уверенно растет в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск в понедельник поднялся на 414,01 пункта (1,33%) и составил 31496,57 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск в понедельник поднялся на 414,01 пункта (1,33%) и составил 31496,57 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 36,70 пункта (0,98%) - до 3789,45... Standard & Poor's 500 вырос на 36,70 пункта (0,98%) - до 3789,45... читать дальше

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"Норникель" в третьем квартале 2022 года выпустил 59,28 тыс. тонн никеля, что на 22% выше второго квартала 2022 года, говорится в сообщении компании. Рост был обусловлен увеличением производства никеля на Кольской ГМК, а также низкой базой второго квартала из-за... Рост был обусловлен увеличением производства никеля на Кольской ГМК, а также низкой базой второго квартала из-за... читать дальше

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4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-326 на 67 млрд 847,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Глава Палаты общин Пенни Мордонт отозвала кандидатуру на выборах премьер-министра, таким образом ее соперник Риши Сунак автоматически становится новым главой Консервативной партии и, соответственно, премьером Великобритании, сообщили в понедельник в руководстве британской... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3231,34 (+13,9) руб./грамм; на серебро - 36,15 (-0,81) руб./грамм; на платину - 1779,62 (+22,65) руб./грамм; на палладий - 3928,93 (-43,43) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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