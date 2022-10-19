.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 октября
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,05%
В сентябре потребительские цены подросли на 0,05% после снижения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 13,7%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
Объем наличных денег у россиян превысил 15 трлн руб.
По итогам сентября 2022 года объем наличных в обращении второй раз за всю историю подсчетов превысил 15 трлн рублей, следует из данных Банка России. На фоне введения частичной мобилизации показатель вырос на 930 млрд по сравнению с предыдущим...
 
В правительстве обсуждают расформирование "Роснано
В кабинете министров обсуждают расформирование "Роснано", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам источников, финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкомпания...
 
Промышленность просят отказаться от иностранных мессенджеров
Минпромторг РФ направил руководителями промышленных предприятий обращение с просьбой отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференцсвязи для служебных целей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо министерства,...
 
19 октября 2022 года 16:22

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 октября

 0
19 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 20 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3273,24 (+1,35) руб./грамм; на серебро - 37,02 (-0,21) руб./грамм; на платину - 1823,74 (-1,36) руб./грамм; на палладий - 4011,84 (-17,26) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 октября 2022 года 17:06
ВТБ разместил 94,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-323 на 71 млрд рублей
9 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-323 на 71 млрд 47,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 17:05
Рынок акций США умеренно снижается в ходе торгов
Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в среду после публикации худших, чем ожидалось, данных о новостройках в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск снизился на 30,7 пункта (0,1%) и составил 30493,1...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 16:58
Австралийские экспортеры СПГ могли получить до $40 млрд сверхприбыли по итогам 2021-2022 фингода
Цены на энергоносители во всем мире подскочили после начала военной операции РФ на Украине и связанных с ней ограничений на экспорт российского газа, что, в свою очередь, привело к повышению стоимости австралийского экспорта сжиженного природного газа, говорится в отчете The...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 16:47
Введение ограничений для жителей столицы в связи с указами президента РФ на данный момент не планируется - Собянин
Введение ограничений для жителей столицы в связи с подписанными президентом РФ указами на данный момент не планируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", - написал мэр в своём блоге...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 16:35
Законопроект Минфина позволит регулировать сделки с физлицами на внебиржевом рынке с договорами ПФИ как дилерские
Минфин подготовил и согласовал проект поправок в закон "О рынке ценных бумаг", направленный на совершенствование регулирования дилерской деятельности и деятельности форекс-дилеров, сообщил осведомленный источник "Интерфакса".

В действующей редакции закона к дилерской...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 16:24
Патрушев не исключил новых волн миграции из-за энергокризиса в Европе
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что западные санкции вызвали энергетический кризис в Европе, это может привести к новым волнам миграции.

"Можно предположить, что новой волне переселения поспособствует вызванный западными санкциями...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 16:22
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 октября
ЦБ РФ с 20 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3273,24 (+1,35) руб./грамм; на серебро - 37,02 (-0,21) руб./грамм; на платину - 1823,74 (-1,36) руб./грамм; на палладий - 4011,84 (-17,26) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
19 октября 2022 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 19 октября снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 51,8 пункта (2,549%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1980,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2005,88 (-1,3%) пункта,...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 16:15
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 октября в размере 61,5905 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 октября, составляет 61,5905 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,27 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
19 октября 2022 года 16:15
ЦБ РФ установил курс евро с 20 октября в размере 60,1086 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 октября, составляет 60,1086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,14 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
19 октября 2022 года 16:12
Baker Hughes получила квартальный чистый убыток, выручка поднялась на 5%
Американская нефтесервисная корпорация Baker Hughes в третьем квартале 2022 года получила чистый убыток в размере $17 млн, или $0,02 в расчете на акцию, против чистой прибыли в $8 млн, или $0,01 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль при...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 16:04
Текущий сезон отчетности в СШ, может повлиять на дальнейшую динамику фондового рынка - эксперты
Текущий сезон отчетности в США, начавшийся на прошлой неделе, может повлиять на дальнейшую динамику фондового рынка и позволить инвесторам понять, достигли ли индексы "дна", при этом особенно важными будут прогнозы компаний в отношении грядущих кварталов, полагают стратеги...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 62,38/68,89 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,38/68,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи...
.
19 октября 2022 года 15:55
Сентябрьское падение числа новостроек в США превысило прогноз
Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, сократилось на 8,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,439 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 15:47
Минцифры запустило маркетплейс российского ПО
Минцифры запустило портал Russoft.ru, на котором собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО, сообщается в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что правообладателям для размещения своих решений на...    читать дальше
.
19 октября 2022 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 19 октября составил 61,5905 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1062 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,5905 руб. По...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.