Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 октября

12 октября. FINMARKET.RU -РФ с 13 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3412,3 (-20,41) руб./грамм; на серебро - 39,76 (-0,83) руб./грамм; на платину - 1834,57 (-32,74) руб./грамм; на палладий - 4482,91 (-130,08) руб./грамм.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 33799,328 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 405,686 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 886,9999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8257 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,0075 руб., максимальный - 64,9275... Минимальный курс доллара США составил 63,0075 руб., максимальный - 64,9275... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2244 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,6103 руб. Минимальный курс евро составил 61,795 руб., максимальный - 64,0775 руб. Было заключено 24022... Минимальный курс евро составил 61,795 руб., максимальный - 64,0775 руб. Было заключено 24022... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 776 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6772 руб. Минимальный курс юаня составил 8,558 руб., максимальный - 8,854 руб. Было заключено 79929 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,558 руб., максимальный - 8,854 руб. Было заключено 79929 сделок.... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 4 по 10 октября не изменились , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 27 сентября по 3 октября) цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... читать дальше

.

Плодоовощная продукция в РФ с 4 по 10 октября в среднем подорожала на 1,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 27 сентября по 3 октября показатель вырос на 1,5%. По данным госстатистики, в том числе выросли цены на помидоры выросли на... По данным госстатистики, в том числе выросли цены на помидоры выросли на... читать дальше

.

За неделю с 4 по 10 октября 2022 г. потребительские цены подросли на 0,03%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 27 сентября по 3 октября) цены повысились на 0,07%. С начала октября цены прибавили 0,06%, с начала года выросли на... С начала октября цены прибавили 0,06%, с начала года выросли на... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры, с одной стороны, и геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина, с другой. В среду в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский... В среду в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский... читать дальше

.

Благосостояние домохозяйств мира в этом году снизится более чем на 2% после трехлетнего периода уверенного роста, говорится в ежегодном докладе Global Wealth Report страховой компании Allianz SE. При этом темпы сокращения могут стать наиболее значительными с момента финансового... читать дальше

.

Минфин отказался от обсуждаемой ранее в правительстве идеи дифференциации экспортной пошлины на газ в зависимости от экспортных цен, решил ограничиться "нашлепкой" к НДПИ, подтвердил "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Сазанов. "Все верно", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос... читать дальше

.

Убытки Европы от спотового ценообразования на газ в этом году оцениваются в 300 млрд евро, заявил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" президент России Владимир Путин. "По экспертным оценкам, только в текущем году спотовый механизм... "По экспертным оценкам, только в текущем году спотовый механизм... читать дальше

.

Некоторые британские домохозяйства могут столкнуться с трудностями в условиях необходимости погашать долги, при этом ситуация будет сопоставима с той, которая наблюдалась до глобального финансового кризиса 2008 года, если экономические условия останутся сложными, предупредил... читать дальше

.

Банк Японии продолжит придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поскольку экономика страны все еще восстанавливается от последствий пандемии COVID-19, а инфляция будет замедляться, заявил глава японского ЦБ Харухико Курода в ходе выступления на мероприятии Института... читать дальше

.

Государствам следует продолжать сокращение бюджетных дефицитов, несмотря на желание поддержать домохозяйства в условиях роста цен на энергоносители и продукты питания, говорится в докладе Fiscal Monitor, опубликованном Международным валютным фондом (МВФ) в... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,5 руб., максимальный - 65,0975 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 63,5 руб., максимальный - 65,0975 руб. Было заключено... читать дальше

.

Министерство финансов России рассматривает возможность разработки механизма демпфера на полиолефины, заявил директор департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Минфина Денис Борисов. "Ещё одна из мер, которая тоже рассматривается, это... "Ещё одна из мер, которая тоже рассматривается, это... читать дальше

.