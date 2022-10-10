Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 октября

10 октября. FINMARKET.RU -РФ с 11 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3398,06 (+22,54) руб./грамм; на серебро - 41,32 (+0,87) руб./грамм; на платину - 1863,16 (+39,73) руб./грамм; на палладий - 4519,66 (-13,33) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6177 руб. Минимальный курс юаня составил 8,52 руб., максимальный - 8,7 руб. Было заключено 63308 сделок. Объем... Минимальный курс юаня составил 8,52 руб., максимальный - 8,7 руб. Было заключено 63308 сделок. Объем... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7045 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,9197 руб. Минимальный курс евро составил 59,6425 руб., максимальный - 61,7025 руб. Было заключено 16229... Минимальный курс евро составил 59,6425 руб., максимальный - 61,7025 руб. Было заключено 16229... читать дальше

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АО "Федеральный научно-производственный центр (ФНПЦ) "Титан-Баррикады" (Волгоградская область, входит в АО "Корпорация "Московский институт теплотехники", МИТ) в 2023 году поставит первое оборудование в рамках создания флота гидроразрыва пласта для отработки на месторождениях,... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся в минусе из-за отсечки полугодовых дивидендов "Газпрома" и "Татнефти", также локальное давление утром оказала эскалация геополитической напряженности после украинского теракта на Крымском мосту и ответных действий России. В Азии в понедельник... В Азии в понедельник... читать дальше

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Золото и серебро резко дешевеют в ходе торгов в понедельник на фоне укрепления доллара в преддверии публикации данных о сентябрьской инфляции в США. Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:29 мск в понедельник падают на... Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:29 мск в понедельник падают на... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Народный банк Китая (НБК) в понедельник сообщили о продлении договора о валютных свопах евро/юань. Это соглашение было первоначально заключено в 2013 году сроком на три года и в дальнейшем дважды продлевалось. Это соглашение было первоначально заключено в 2013 году сроком на три года и в дальнейшем дважды продлевалось. Согласно... Согласно... читать дальше

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Национальный клиринговый центр (НКЦ) с 10 октября повысил штрафную ставку за перенос обязательств по сделкам своп в евро до 150% с 50%, сообщается в информации на сайте "Московской биржи". Повышение этой ставки началось 12 сентября, когда она была увеличена с 5% до 10%,... Повышение этой ставки началось 12 сентября, когда она была увеличена с 5% до 10%,... читать дальше

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Все основные криптовалюты дешевеют в ходе торгов в понедельник, как и акции представителей этой отрасли, пишет MarketWatch. Наиболее существенно упали курсы Ripple - на 4,1%, Uniswap - 4,6% и Dogecoin - на 2,9%. Менее значительно снизилась стоимость Polkadot, Bitcoin... Наиболее существенно упали курсы Ripple - на 4,1%, Uniswap - 4,6% и Dogecoin - на 2,9%. Менее значительно снизилась стоимость Polkadot, Bitcoin... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги Армении "В+/В". Прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Аналитики улучшили прогноз увеличения ВВП страны в... Аналитики улучшили прогноз увеличения ВВП страны в... читать дальше

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Пока трудно говорить, каковыми будут окончательные предложения Еврокомиссии (ЕК) по "потолку" цен на газ, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. "Председатель (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) уже обнародовала некоторые детали. Они относятся к ведущейся... "Председатель (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) уже обнародовала некоторые детали. Они относятся к ведущейся... читать дальше

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Учет акций международных компаний (МК), которые создаются в России в специальных административных районах (САР) путем перерегистрации из иностранных юрисдикций, планируется перевести в российскую инфраструктуру, рассказал источник "Интерфакса". По его словам, Минэкономразвития... читать дальше

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Цены на нефть меняются умеренно и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:04 мск... Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:04 мск... читать дальше

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Правительство РФ дополнительно направит на расселение аварийного жилья 24 млрд рублей для компенсации расходов на фоне удорожания стройматериалов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник. "Стоимость стройматериалов и оборудования за последнее время... "Стоимость стройматериалов и оборудования за последнее время... читать дальше

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Сделка по продаже доли итальянского энергохолдинга Enel в ПАО "Энел Россия" идет к завершению, все необходимые разрешения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы, уже получены, сообщила "Интерфаксу" через своего представителя гендиректор "Энел Россия" Жанна... читать дальше

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Фондовые индексы США в начале торгов в понедельник движутся без единой динамики, Dow Jones в слабом плюсе. Индекс Standard & Poor's 500 к 16:59 мск снизился на 0,3% и составлял 3627,63 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к 16:59 мск снизился на 0,3% и составлял 3627,63 пункта. Nasdaq Composite с открытия рынка опустился на 0,7% -... Nasdaq Composite с открытия рынка опустился на 0,7% -... читать дальше

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Ростуризму поручили представить в правительство данные об оценке ущерба отрасли в результате ЧП на Крымском мосту в субботу, также Минфин направит 1,6 млрд рублей на поддержку туриндустрии полуострова, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий... читать дальше

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