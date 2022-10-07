Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 октября

7 октября. FINMARKET.RU -РФ с 8 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3375,52 (+81,33) руб./грамм; на серебро - 40,45 (+0,86) руб./грамм; на платину - 1823,43 (+41,21) руб./грамм; на палладий - 4532,99 (+120,07) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 34050,836 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 948,000 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 36 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5855 руб. Минимальный курс юаня составил 8,493 руб., максимальный - 8,657 руб. Была заключена 50991 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,493 руб., максимальный - 8,657 руб. Была заключена 50991 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 19906 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2154 руб. Минимальный курс евро составил 58,4775 руб., максимальный - 61,645 руб. Было заключено 23379... Минимальный курс евро составил 58,4775 руб., максимальный - 61,645 руб. Было заключено 23379... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8838 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2671 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,36 руб., максимальный - 61,7 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,36 руб., максимальный - 61,7 руб. Было заключено... читать дальше

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Цены на золото ускорили снижение в ходе торгов в пятницу после публикации данных, указавших на снижение безработицы в США в сентябре, что может стать еще одним аргументом в пользу продолжения повышения ставок Федеральной резервной системы. Котировки декабрьских... Котировки декабрьских... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и введения новых антироссийских санкций Западом. Индекс МосБиржи опустился ниже 1950 пунктов, несмотря на растущую нефть. Индекс РТС падал ниже рубежа 1000 пунктов впервые... читать дальше

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Morgan Stanley существенно повысил прогнозы цен на сжиженный природный газ на последующие два года на фоне ожидаемого всплеска спроса на этот вид топлива в Европе, сообщает агентство Bloomberg. По оценкам банка, СПГ на спотовом рынке в Азии будет стоить в среднем $39,5... По оценкам банка, СПГ на спотовом рынке в Азии будет стоить в среднем $39,5... читать дальше

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Правительство РФ в ближайшее время не планирует принимать каких-либо решений по поводу продления моратория на банкротства, сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев в кулуарах Всероссийского форума контрольных... читать дальше

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Комитет Госдумы по природным ресурсам и экологии инициирует ужесточение ответственности должностных лиц за искажение экологической информации, сообщил в ходе заседания первый зампред комитета Владимир Бурматов. Он отметил, что комитет уже направил в правительство соответствующий... читать дальше

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Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, упал ниже рубежа 1000 пунктов впервые с конца апреля на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, введения новых антироссийских санкций Западом и ослабления рубля. К 17:56 мск индекс РТС упал до 998,74... К 17:56 мск индекс РТС упал до 998,74... читать дальше

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Численность зарегистрированных безработных в России снизилась с 0,9% до 0,8% от общей численности работников, количество безработных сократилось на 25 тыс., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9918 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4117 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,305 руб., максимальный - 61,92 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 60,305 руб., максимальный - 61,92 руб. Была... читать дальше

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Британцы могут столкнуться с отключением электроэнергии на три часа в день в определенные периоды грядущей зимой в случае, если волатильность и неопределенность на глобальных энергетических рынках усилится, предупредил оператор газовых и электросетей National Grid Plc.... читать дальше

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Большая часть некрупных субъектов закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ, закон о закупках госкомпаний) в текущем году не сможет выполнить квоты по закупкам у малого бизнеса, заявил гендиректор межрегиональной спецорганизации "Ценный... читать дальше

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Банку Англии следует двигаться по намеченному курсу, принимая решительные меры для сдерживания инфляции, какими бы тяжелыми не были последствия для экономики, заявил заместитель председателя британского ЦБ Дейв Рамсден. В сентябре Банк Англии поднял базовую процентную... В сентябре Банк Англии поднял базовую процентную... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 10.10 по 16.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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