Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 октября

6 октября. FINMARKET.RU -РФ с 7 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3294,19 (+19,01) руб./грамм; на серебро - 39,59 (-0,37) руб./грамм; на платину - 1782,22 (+15,57) руб./грамм; на палладий - 4412,92 (-8,48) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 34998,835 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 399,910 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2047 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,2248 руб. Минимальный курс евро составил 57,075 руб., максимальный - 59,2375 руб. Было заключено 22333... Минимальный курс евро составил 57,075 руб., максимальный - 59,2375 руб. Было заключено 22333... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2004 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5891 руб. Минимальный курс юаня составил 8,502 руб., максимальный - 8,68 руб. Была заключена 51191 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,502 руб., максимальный - 8,68 руб. Была заключена 51191 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8895 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3833 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,6425 руб., максимальный - 60,97 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,6425 руб., максимальный - 60,97 руб. Было... читать дальше

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Российский фондовый рынок закрылся в минусе на фоне объявления Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций, а также ухудшения внешней фондовой конъюнктуры. Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую... Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую... читать дальше

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Группа "Синара" интересуется покупкой российских активов Fortum и Uniper, сообщили "Интерфаксу" четыре источника на энергорынке. По словам одного из них, компания неофициально уже обращалась с этим вопросом к российским властям. По словам одного из них, компания неофициально уже обращалась с этим вопросом к российским властям. При этом формальных обращений... При этом формальных обращений... читать дальше

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Сразу несколько стран ЕС по рекомендации Еврокомиссии включили в пакет документов для оформления шенгенских виз российским туристам страховые полисы европейских компаний, эксперты считают, что это усложнит организацию поездок самостоятельным туристам. На сайтах визовых... На сайтах визовых... читать дальше

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Динамика финансовых платежей в сентябре немного ухудшилась по сравнению с августом, указывая на возможное ослабление экономической активности в конце III квартала, говорится в комментарии Банка России. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, за... Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, за... читать дальше

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В восьмой пакет санкций ЕС против РФ попали 30 человек, в их числе философ Александр Дугин, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, а также шесть предприятий и ЦИК, сообщается в документе, опубликованном в четверг в Официальном журнале ЕС. В санкционный список, в... В санкционный список, в... читать дальше

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Цены на нефть снова растут в четверг вечером после непродолжительного периода снижения днем. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 мск подорожали на $0,61 (0,65%) - до $93,98 за баррель. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 мск подорожали на $0,61 (0,65%) - до $93,98 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь... Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь... читать дальше

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Проекты, имеющие значение для энергетической безопасности третьих стран, могут быть освобождены от ограничений по потолку цен для российской нефти, говорится в официальной публикации Европейской комиссии о новом пакете санкций Евросоюза против РФ. "Определенные проекты,... "Определенные проекты,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10943 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4199 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,7 руб., максимальный - 60,96 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,7 руб., максимальный - 60,96 руб. Было заключено... читать дальше

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Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России, который, в частности, предусматривает юридическую базу для введения "потолка" цен на нефть из РФ, вступит в силу в пятницу, сообщается в Официальном журнале ЕС. "Эти правила вступят в силу на следующий день после их... "Эти правила вступят в силу на следующий день после их... читать дальше

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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Индии в 2023 финансовом году, который завершится в марте, на один процентный пункт, до 6,5%, сославшись на риски замедления глобальной экономики и снижения спроса на фоне подъема процентных ставок в стране. Прогноз для роста... Прогноз для роста... читать дальше

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Цены на бензин в США перешли к росту после снижения на протяжении почти ста дней подряд, и аналитики ожидают, что такая динамика сохранится в ближайшее время, сообщает CNN. Средняя стоимость галлона бензина Regular в среду выросла примерно на 3 цента и достигла $3,83 за... Средняя стоимость галлона бензина Regular в среду выросла примерно на 3 цента и достигла $3,83 за... читать дальше

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Предприятия РФ поставляют продукцию животноводства в более чем 90 стран мира, но экспортный потенциал используется не полностью, заявил помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев на панельной дискуссии в рамках Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая... читать дальше

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