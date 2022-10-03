Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 октября

3 октября. FINMARKET.RU -РФ с 4 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3094,08 (+152,02) руб./грамм; на серебро - 35,2 (+2,01) руб./грамм; на платину - 1599,09 (+61,21) руб./грамм; на палладий - 4097,67 (+175,64) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,1579 руб. Минимальный курс юаня составил 8,016 руб., максимальный - 8,454 руб. Была заключена 64861 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,016 руб., максимальный - 8,454 руб. Была заключена 64861 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 54,2914 руб. Минимальный курс евро составил 52,01 руб., максимальный - 57,1925 руб. Было заключено 21040... Минимальный курс евро составил 52,01 руб., максимальный - 57,1925 руб. Было заключено 21040... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17741 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,9268 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,76 руб., максимальный - 59,65 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 56,76 руб., максимальный - 59,65 руб. Было заключено... читать дальше

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ОАО "РЖД" в 2022 г. прогнозирует сохранение контейнерных перевозок на уровне прошлого года, сообщил журналистам замглавы компании Алексей Шило. "По году мы перевезем на уровне примерно прошлого года, не менее чем 6,3 млн TEU, ставим себе такую задачу. По транзиту с... "По году мы перевезем на уровне примерно прошлого года, не менее чем 6,3 млн TEU, ставим себе такую задачу. По транзиту с... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов РТС и МосБиржи на 3-4% благодаря выросшей нефти и умеренным новым антироссийским санкциям Запада. В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng... В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng... читать дальше

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ОАО "РЖД" готово предоставлять скидки металлургам при гарантированных объемах перевозок, сообщил журналистам замглавы компании Алексей Шило. "Многие металлургические компании находятся под санкциями, под санкциями находятся их владельцы. В целом в этом году динамика... "Многие металлургические компании находятся под санкциями, под санкциями находятся их владельцы. В целом в этом году динамика... читать дальше

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Инвесторы вывели $70 млрд из фондов облигаций развивающихся стран с начала 2022 года, свидетельствуют результаты анализа JPMorgan Chase & Co., основанного на данных EPFR Global. Это максимальный отток капитала с начала отслеживания JPMorgan этих данных в 2005... Это максимальный отток капитала с начала отслеживания JPMorgan этих данных в 2005... читать дальше

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ОАО "РЖД" в октябре 2022 г. прогнозирует снижение погрузки на 5%, сообщил журналистам замглавы компании Алексей Шило. "Мы отмечаем тенденцию, что идем практически по прогнозу. В апреле было минус 5%, в мае - минус 5,6%, в июне - минус 6,5%, в июле - минус 5,5%, в... "Мы отмечаем тенденцию, что идем практически по прогнозу. В апреле было минус 5%, в мае - минус 5,6%, в июне - минус 6,5%, в июле - минус 5,5%, в... читать дальше

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Нефтяные котировки стремительно повышаются на торгах в понедельник на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ может резко снизить добычу по итогам октябрьского заседания. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 мск выросли на $3,6 (4,23%) - до... Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 мск выросли на $3,6 (4,23%) - до... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14669,999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,8593 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,85 руб., максимальный - 59,7025... Минимальный курс доллара США составил 56,85 руб., максимальный - 59,7025... читать дальше

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Россия в июле-сентябре отправила на экспорт 13 млн 670 тыс. тонн зерна, что на 22% меньше, чем в июле-сентябре 2021 года (17,5 млн тонн), следует из мониторинга Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена... читать дальше

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Американский рынок акций растет в первый торговый день четвертого квартала. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:20 мск вырос на 575,61 пункта (2%) и составил 29301,12 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:20 мск вырос на 575,61 пункта (2%) и составил 29301,12 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 64,59 пункта (1,8%) -... Standard & Poor's 500 поднялся на 64,59 пункта (1,8%) -... читать дальше

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Минфин РФ раскрыл параметры цен, при которых будут вводиться экспортные пошлины на уголь и удобрения в 2023 году: экспортная пошлина на энергоуголь будет введена при цене $150/т, коксующийся - $170, фосфорные/азотные удобрения - $500 и $400 "Мы предусматриваем временное... "Мы предусматриваем временное... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре опустился до 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень с мая 2020 года. При этом эксперты ожидали... Это минимальный уровень с мая 2020 года. При этом эксперты ожидали... читать дальше

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Сразу пять городов Калифорнии вошли в десятку самых дорогих для жизни мест в Соединенных Штатах, показывает исследование компании Doxo, основанное на анализе данных Бюро переписи населения США. В исследовании учитывались обязательные ежемесячные платежи - ипотека,... В исследовании учитывались обязательные ежемесячные платежи - ипотека,... читать дальше

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Контейнерный рынок РФ по итогам восьми месяцев 2022 г. сократился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., до 3,6 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO, крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. Импорт... Импорт... читать дальше

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