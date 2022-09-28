Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 сентября

28 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 29 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3071,11 (-2,59) руб./грамм; на серебро - 35,1 (+0,25) руб./грамм; на платину - 1614,2 (-1,81) руб./грамм; на палладий - 3927,45 (+61,36) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 34421,707 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 469,184 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 871,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,335 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,955 руб., максимальный - 58,9375 руб.... Минимальный курс доллара США составил 56,955 руб., максимальный - 58,9375 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 468 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,068 руб. Минимальный курс юаня составил 7,975 руб., максимальный - 8,179 руб. Было заключено 58170 сделок.... Минимальный курс юаня составил 7,975 руб., максимальный - 8,179 руб. Было заключено 58170 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3670,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,673 руб. Минимальный курс евро составил 55 руб., максимальный - 56,4825 руб. Было заключено... Минимальный курс евро составил 55 руб., максимальный - 56,4825 руб. Было заключено... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-июле 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 18 трлн 779,9 млрд рублей, что на 23,9% больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июле... В июле... читать дальше

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Безработица в России в августе 2022 года опустилась до 3,8% с 3,9%, удерживавшихся в течение мая, июня и июля и являвшихся минимальным значением за период наблюдений этого показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В апреле показатель... В апреле показатель... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в августе по сравнению с предыдущим месяцев выросли на 26,7% после роста на 4,7% в июле, снижения на 2,6% в июне, падения на 10,1% в мае, на 11,3% в апреле, 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 20 по 26 сентября в среднем подорожала на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 13 по 19 сентября показатель снизился на 0,1%. По данным госстатистики, огурцы подорожали на 7,2%, помидоры - 4,7%, бананы -... По данным госстатистики, огурцы подорожали на 7,2%, помидоры - 4,7%, бананы -... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в сентябре 2022 года в добывающих производства снизился до минус 1,3% с минус 1% в августе, в обрабатывающих производствах вырос до минус 1,7% с минус 2,0% месяцем ранее,... читать дальше

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Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июле 2022 года составило 3,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В мае показатель упал на 6,1%, в апреле - на 7,2%. В марте рост... читать дальше

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В августе т.г. оборот розничной торговли в России сократился на 8,8% по сравнению с показателем за август 2021 года, до 3 трлн 640,5 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В июле показатель снизился 8,7%, в июне - на 9,6%, в мае - на 10,1%, в апреле -... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в августе 2022 года снизился на 1,6% в годовом выражении после сокращения на 2,9% в июле (оценка уточнена с 3%), на 4,7% в июне, 3,5% в мае, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 20 по 26 сентября не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 13 по 19 сентября) цены повысились на 0,1%. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... читать дальше

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За неделю с 20 по 26 сентября 2022 г. потребительские цены повысились на 0,08%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 13 по 19 сентября) цены продемонстрировали снижение на 0,03%. С начала сентября цены снизились на 0,07%, с начала... С начала сентября цены снизились на 0,07%, с начала... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в плюсе, завершил торги в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск на 0,53% и составил 1963,86 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск на 0,53% и составил 1963,86 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2% - до 1074,57 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 2% - до 1074,57 пункта. Европейские рынки акций падали в ходе торгов, но... Европейские рынки акций падали в ходе торгов, но... читать дальше

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Власти ФРГ полагают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" навсегда выйдут из строя, если их быстро не отремонтировать, сообщает в среду Tagesspiegel со ссылкой на источники в германском правительстве. "Если не провести быстро ремонт на газопроводах, в... "Если не провести быстро ремонт на газопроводах, в... читать дальше

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