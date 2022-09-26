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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 сентября
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26 сентября 2022 года 16:12
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 сентября
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26 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3064,74 (-58,24) руб./грамм; на серебро - 35,43 (-1,15) руб./грамм; на платину - 1629,76 (-71,97) руб./грамм; на палладий - 3912,16 (-139,48) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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