Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 сентября

21 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 22 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3256,69 (+44,66) руб./грамм; на серебро - 37,8 (+1,15) руб./грамм; на платину - 1821,94 (+100,78) руб./грамм; на палладий - 4217,26 (+186,43) руб./грамм.

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Производство икры лососевых рыб в России по итогам 2022 года может составить 8-9 тыс. тонн, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков журналистам на V международном рыбопромышленном форуме в Петербурге. "Лососевая путина идёт достаточно плохо, в том плане, что мы... "Лососевая путина идёт достаточно плохо, в том плане, что мы... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги среды ростом. Инвесторы ждут публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая состоится в 21:00 мск. Большинство аналитиков и экономистов прогнозирует, что Федрезерв увеличит ключевую процентную ставку на... Большинство аналитиков и экономистов прогнозирует, что Федрезерв увеличит ключевую процентную ставку на... читать дальше

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Послабления для российских банков в части фиксации валютного курса для оценки некоторых активов и обязательств могут быть отменены, кредитные организации спокойно из них выходят, заявил директор департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России... читать дальше

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1 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-303 на 39 млрд 453,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Дефицит федерального бюджета в следующем году может оказаться меньше уровня, заложенного в проект закона. Как сообщил вчера премьер-министр Михаил Мишустин, дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП с дальнейшим понижением до 1,4% ВВП в 2024... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3256,69 (+44,66) руб./грамм; на серебро - 37,8 (+1,15) руб./грамм; на платину - 1821,94 (+100,78) руб./грамм; на палладий - 4217,26 (+186,43) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам, в дальнейшем эта рекомендация может быть закреплена в законе, говорится в сообщении регулятора. Граждане, мобилизованные в соответствии с... Граждане, мобилизованные в соответствии с... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 74,05 пункта (3,342%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2141,62 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2185,86 (-1,35%) пункта,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 60,8685 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,27 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 60,211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,03 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,73/71,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 91 коп., Cредний курс продажи...

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Уровень технологической независимости России в сфере нефтегазового оборудования к 2025 году, как ожидается, увеличится до 80% с нынешних 60%, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы рассчитываем выйти где-то к 2025 году на параметры ближе к 80%... "Мы рассчитываем выйти где-то к 2025 году на параметры ближе к 80%... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6878 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,8685 руб. По... читать дальше

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Банки Казахстана сами принимают решения о работе с картами российской платежной системы "Мир", сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Национальном банке. Как отметили в Нацбанке, законодательство Казахстана не предусматривает ограничений на прием казахстанскими банками карт... читать дальше

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В четверг, 22 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 3,43 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В четверг, 22 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $10,61 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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