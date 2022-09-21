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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2426,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3417,02 млрд руб.
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Минэкономразвития ждет снижения инвестиций в основной капитал: в пределах 2% в 2002 г. и небольшой минус в 2023 г.
21 сентября 2022 года 09:46
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2426,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3417,02 млрд руб.
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21 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 сентября составили по Российской Федерации 2426,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2262,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2019,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1837,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 сентября составили 3417,02 млрд руб. против 3436,55284 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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