Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,4655 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,28 руб., максимальный - 60,71 руб. Было заключено 22466 сделок. Объем торгов составил 69826,02 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,6 руб. за доллар США.

9 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3066 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4655 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42648,470 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 330,985 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 47 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7306 руб. Минимальный курс юаня составил 8,697 руб., максимальный - 8,75 руб. Было заключено 17309 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,697 руб., максимальный - 8,75 руб. Было заключено 17309 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3066 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4655 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,28 руб., максимальный - 60,71 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,28 руб., максимальный - 60,71 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1731 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8377 руб. Минимальный курс евро составил 60,545 руб., максимальный - 61,135 руб. Было заключено 14385 сделок.... Минимальный курс евро составил 60,545 руб., максимальный - 61,135 руб. Было заключено 14385 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне подъема мировых фондовых площадок и ускорения коррекции нефти. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником, китайский... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником, китайский... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Биннофарм групп" на уровне "ruA", прогноз рейтинга стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, группа стабильно показывает существенный рост бизнеса: совокупная... Как отмечает агентство, группа стабильно показывает существенный рост бизнеса: совокупная... читать дальше

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Германский автопроизводитель Opel намерен продлить действующую программу добровольных увольнений и сократить еще до 1 тыс. человек до конца текущего года, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Программа позволяет сотрудникам досрочно уйти на пенсию или... Программа позволяет сотрудникам досрочно уйти на пенсию или... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании ПАО "Группа Ренессанс Страхование" на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Группа Ренессанс Страхование" - универсальный страховщик,... "Группа Ренессанс Страхование" - универсальный страховщик,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тверской области на уровне "А(RU)" со "стабильным" прогнозом. Согласно пресс-релизу АКРА, кредитный рейтинг региона обусловлен низкой контролируемой долговой нагрузкой, наличием... Согласно пресс-релизу АКРА, кредитный рейтинг региона обусловлен низкой контролируемой долговой нагрузкой, наличием... читать дальше

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Министры энергетики стран Евросоюза в пятницу не смогли преодолеть разногласия и найти общий язык по вопросу российского газа на фоне роста цен на энергоносители, так как ряд стран отказались менять позицию, сообщает агентство Associated Press. "Министры энергетики 27... "Министры энергетики 27... читать дальше

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АО "ХК "Металлоинвест" установило объем размещения каждого из двух выпусков облигаций разной дюрации в размере 1 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска установлен в размере 3,10% годовых,... Финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска установлен в размере 3,10% годовых,... читать дальше

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Цены на нефть ускорили подъем вечером в пятницу, восстанавливаясь после падения до семимесячных минимумов. Восстановление котировок поддерживается снижением курса доллара. Долларовый индекс, отслеживающий динамику американской валюты к шести крупнейшим валютам мира, в... Восстановление котировок поддерживается снижением курса доллара. Долларовый индекс, отслеживающий динамику американской валюты к шести крупнейшим валютам мира, в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3203 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4718 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,25 руб., максимальный - 61,0725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,25 руб., максимальный - 61,0725 руб. Было... читать дальше

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Продажи автомобилей в КНР в августе увеличились на 32,1% относительно того же месяца прошлого года и составили 2,38 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Производство машин выросло на 38,3% и достигло 2,4 млн. Производство машин выросло на 38,3% и достигло 2,4 млн. В... В... читать дальше

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ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) выкупило в рамках оферты 14 тыс.103 облигации серии 001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая,... Объем выпуска составляет 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая,... читать дальше

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