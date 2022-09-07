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07 сентября 2022 года 16:20

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 сентября

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7 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 8 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3349,06 (+1,56) руб./грамм; на серебро - 36,18 (+0,51) руб./грамм; на платину - 1675,91 (+16,79) руб./грамм; на палладий - 3998,96 (+50,72) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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