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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,2286 руб.
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01 сентября 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,2286 руб.

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1 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 372 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2286 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,0025 руб., максимальный - 60,455 руб. Была заключена 23331 сделка. Объем торгов составил 57344,29 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,31 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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