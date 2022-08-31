Запасы нефти в США упали за период с 19 августа по 26 августа на 3326 тыс. баррелей, бензина - упали на 1172 тыс. баррелей

Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 950 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 1172 тыс. баррелей и составили 214,475 млн баррелей.

31 августа. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 3326 тыс. баррелей - до 418,346 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Европейский центральный банк поднимет процентные ставки на сентябрьском заседании на 75 базисных пунктов, прогнозирует главный экономист по Европе банка Goldman Sachs Свен Яри Стен. Эксперт в своем прогнозе сослался на свежие данные по августовской инфляции в еврозоне,... Эксперт в своем прогнозе сослался на свежие данные по августовской инфляции в еврозоне,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3326 тыс. баррелей - до 418,346 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1172 тыс. баррелей и составили 214,475 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1172 тыс. баррелей и составили 214,475 млн... читать дальше

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Темпы экономического роста в Индии во 2-м квартале 2022 года ускорились до 13,5% в годовом выражении по сравнению с 4,1% в 1-м квартале, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. Динамика ВВП, однако, оказалась хуже консенсус-прогноза экспертов,... Динамика ВВП, однако, оказалась хуже консенсус-прогноза экспертов,... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" установило ставки 7-8-го купонов биржевых облигаций серии 001Р-06 в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении компании. "Трансфин-М" в сентябре 2019 года разместил 10-летние облигации серии 001Р-06 объемом 4,214 млрд рублей. Ставка текущего купона -... "Трансфин-М" в сентябре 2019 года разместил 10-летние облигации серии 001Р-06 объемом 4,214 млрд рублей. Ставка текущего купона -... читать дальше

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Фондовый рынок США начал торги в среду подъемом после падения по итогам трех предыдущих сессий. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск увеличилось на 0,34% - до 31898,09 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,61% - до 4010,54 пункта.... Значение Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск увеличилось на 0,34% - до 31898,09 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,61% - до 4010,54 пункта.... читать дальше

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Золотодобытчик Nordgold заключил юридически обязывающее соглашение с Orea Mining (бывшая Columbus Gold) о продаже 55,01% доли в совместном предприятии Montagne d'Or во Французской Гвиане. Как сообщает Nordgold, в соответствии с условиями соглашения, Orea выплатит... Как сообщает Nordgold, в соответствии с условиями соглашения, Orea выплатит... читать дальше

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Нацбанк Белоруссии (НББ) после полугодового перерыва возобновил действие рекомендаций банкам по уровню кредитных ставок. Рекомендации расчетных величин стандартного риска (РВСР) в отношении кредитов для компаний и населения вступят в действие с 12 сентября, говорится в... Рекомендации расчетных величин стандартного риска (РВСР) в отношении кредитов для компаний и населения вступят в действие с 12 сентября, говорится в... читать дальше

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1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-288 на 26 млрд 72,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ПАО "ЛК "Европлан" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-05 объемом 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 25 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,75-11,00% годовых, в ходе маркетинга он... Сбор заявок на выпуск прошел 25 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,75-11,00% годовых, в ходе маркетинга он... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3351,1 (-47,84) руб./грамм; на серебро - 36,21 (-1,08) руб./грамм; на платину - 1661,7 (-40,44) руб./грамм; на палладий - 4084,53 (-94,15) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Правительство РФ одобрило участие японской компании Mitsubishi в новом, российском операторе проекта "Сахалин-2". Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина от 31 августа опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. Днем ранее была раскрыта информация в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 85,49 пункта (3,706%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2392,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2422,5 (+5,02%) пункта,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило АО "Сибирский антрацит" (Новосибирск, входит в одноименную группу) кредитный рейтинг на уровне "А+(RU)"со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг АО "Сибирский... "Кредитный рейтинг АО "Сибирский... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 60,2386 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,91 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 60,2141 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,78/66,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 45 коп., Cредний курс продажи...

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