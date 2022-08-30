Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1724,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3316,95 млрд руб.

30 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 августа составили по Российской Федерации 1724,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1598,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1753 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1640,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 августа составили 3316,95 млрд руб. против 3325,16339 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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