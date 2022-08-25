Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 августа

25 августа. FINMARKET.RU -РФ с 26 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3354,52 (-14,5) руб./грамм; на серебро - 36,51 (-0,12) руб./грамм; на платину - 1683,36 (+9,02) руб./грамм; на палладий - 3868,27 (+18,07) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39658,164 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 11,181 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8633 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,55 руб., максимальный - 60,2675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,55 руб., максимальный - 60,2675 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6472 руб. Минимальный курс евро составил 59,3575 руб., максимальный - 59,9875 руб. Было заключено 17964... Минимальный курс евро составил 59,3575 руб., максимальный - 59,9875 руб. Было заключено 17964... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 59 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7296 руб. Минимальный курс юаня составил 8,7 руб., максимальный - 8,768 руб. Было заключено 28775 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,7 руб., максимальный - 8,768 руб. Было заключено 28775 сделок.... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Селигдар" утвердил параметры программы биржевых облигаций серии 001Р, сообщила компания. Объем программы составит до 60 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Объем программы составит до 60 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Облигации в рамках бессрочной программы будут размещаться на... Облигации в рамках бессрочной программы будут размещаться на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим ростом, завершил четверг незначительными изменениями индикаторов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск потерял 0,08% и составил 2246,34 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск потерял 0,08% и составил 2246,34 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,03% - до 1182,71... Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,03% - до 1182,71... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер считает, что Федрезерву следует постепенно повысить ключевую процентную ставку до более 3,4%, а затем удерживать её на этом уровне в течение какого-то времени. "Нам не нужно торопиться ни с... "Нам не нужно торопиться ни с... читать дальше

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Снятие всех ограничений на пассажирское сообщение между Киргизией и Россией стимулировало развитие туризма и в целом благоприятно повлияло на развитие дружественных отношений стран, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. "С удовлетворением хотел бы отметить... "С удовлетворением хотел бы отметить... читать дальше

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Китай выделил 1 трлн юаней ($146 млрд) на стимулирование экономики, преимущественно сфокусировавшись на инфраструктурных расходах. Между тем маловероятно, что очередных мер стимулирования будет достаточно для того, чтобы нивелировать ущерб от многочисленных локдаунов,... Между тем маловероятно, что очередных мер стимулирования будет достаточно для того, чтобы нивелировать ущерб от многочисленных локдаунов,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству доработать и утвердить стратегию развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года. "Правительству Российской Федерации утвердить стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства... "Правительству Российской Федерации утвердить стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства... читать дальше

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Нефтяные цены перешли к снижению после первоначального подъема. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск подешевели на $0,53 (0,52%) - до $100,69 за баррель. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск подешевели на $0,53 (0,52%) - до $100,69 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на... Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на... читать дальше

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ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило финальный ориентир цены размещения дополнительного выпуска №1 облигаций серии 002Р-01 на уровне 96,75% от номинала, объем доразмещения зафиксирован в размере 1,25 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше

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Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США подскочили на прошлой неделе на ожиданиях, что Федрезерв продолжит придерживаться агрессивной денежно-кредитной политики. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, составила 5,55%... Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, составила 5,55%... читать дальше

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"Московская биржа" собирается в сентябре возобновить торги в вечернюю сессию на рынке акций, сообщил в четверг журналистам директор департамента рынка акций "Мосбиржи" Борис Блохин. "По рынку акций мы планируем в ближайшее время возобновление торгов в ходе вечерней... "По рынку акций мы планируем в ближайшее время возобновление торгов в ходе вечерней... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2177 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7766 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,54 руб., максимальный - 60,2525 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,54 руб., максимальный - 60,2525 руб. Было... читать дальше

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Россия и Армения успешно реализуют двустороннее торгово-экономическое сотрудничество в условиях незаконных антироссийских санкций, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "Совместно с армянскими партнерами мы принимаем оперативные решения, которые направлены на защиту нашего... "Совместно с армянскими партнерами мы принимаем оперативные решения, которые направлены на защиту нашего... читать дальше

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