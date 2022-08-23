Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 августа

23 августа. FINMARKET.RU -РФ с 24 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3337,74 (-25) руб./грамм; на серебро - 36,39 (-0,55) руб./грамм; на платину - 1685 (-51,35) руб./грамм; на палладий - 3872,6 (-210,9) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39668,494 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 535,846 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1334 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3508 руб. Минимальный курс евро составил 59,0675 руб., максимальный - 59,74 руб. Было заключено 20988... Минимальный курс евро составил 59,0675 руб., максимальный - 59,74 руб. Было заключено 20988... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2087 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8738 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,615 руб., максимальный - 60,4075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,615 руб., максимальный - 60,4075 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 175 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7163 руб. Минимальный курс юаня составил 8,68 руб., максимальный - 8,787 руб. Было заключено 43328 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,68 руб., максимальный - 8,787 руб. Было заключено 43328 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом, завершил вторник уверенным ростом индикаторов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,43% и составил 2260,08 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,43% и составил 2260,08 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 1,39% - до 1190,16 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 1,39% - до 1190,16 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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Австралийский производитель средств индивидуальной защиты Ansell Ltd. принял решение уйти с рынка РФ и уже получил ряд обращений от лиц, заинтересованных в его российском бизнесе, заявил главный исполнительный директор компании Нил Сэлмон в интервью The Wall Street... читать дальше

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Белоруссия пока не планирует искать нового платежного агента по евробондам взамен отказавшегося от этой роли Citibank, заявил во вторник первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. "А нам нужно его (платежного агента) искать? Пока этот вопрос у нас не стоит остро.... "А нам нужно его (платежного агента) искать? Пока этот вопрос у нас не стоит остро.... читать дальше

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Золотодобывающая компания "Полюс" увеличила объем размещения 5-летнего выпуска облигаций серии ПБО-02 с не менее 3,5 млрд до 4,6 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 3,8%... Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 3,8%... читать дальше

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Нарушение заказчиками нацрежима при госзакупках носят системный характер, заявила и.о. руководителя управления ФАС России по контролю размещения госзаказа и гособоронзаказа Ольга Горбачева в ходе конференции "Неделя госзаказа в Карелии". "Провели пока небольшое число... "Провели пока небольшое число... читать дальше

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Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor укрепляет позиции на мировом рынке электромобилей, постепенно сокращая отставание от лидера рынка - Tesla Inc., пишет Financial Times. Автоконцерн, в который также входит бренд Kia, в этом году занимает 2-е место по продажам... Автоконцерн, в который также входит бренд Kia, в этом году занимает 2-е место по продажам... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9094 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,61 руб., максимальный - 60,4 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,61 руб., максимальный - 60,4 руб. Было заключено... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ПАО ЛК "Европлан" серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Softline Holding PLC (консолидирующая холдинговая структура группы Softline) на уровне "ruBBB+" и изменило прогноз на развивающийся, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал... Ранее у компании действовал... читать дальше

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Правительство РФ в 2022-2024 гг. выделит дополнительно почти 100 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капремонт инфраструктурных объектов, сообщила пресс-служба Минстроя России. "На выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу... "На выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу... читать дальше

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В июле продажи новых домов в США упали на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с января 2016 года, сообщило министерство торговли страны. В июне, согласно пересмотренным данным, было... В июне, согласно пересмотренным данным, было... читать дальше

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По итогам 2-го квартала маркетплейс Ozon увеличил оборот (GMV), включая услуги, на 92% год к году - до 170,6 млрд рублей, сообщила компания. В отчетном периоде скорректированная EBITDA Ozon впервые вышла в плюс - она составила 0,2 млрд рублей против отрицательного... В отчетном периоде скорректированная EBITDA Ozon впервые вышла в плюс - она составила 0,2 млрд рублей против отрицательного... читать дальше

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