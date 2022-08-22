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22 августа 2022 года 16:32
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 августа
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22 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 23 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3362,74 (+6,18) руб./грамм; на серебро - 36,94 (-0,75) руб./грамм; на платину - 1736,35 (-24,11) руб./грамм; на палладий - 4083,5 (-41,97) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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