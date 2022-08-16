Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,3519 руб.

Минимальный курс евро составил 61,8225 руб., максимальный - 62,5825 руб. Было заключено 35704 сделки. Объем торгов составил 100736,27 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,1175 руб. за евро.

16 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,3519 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38809,141 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 780,485 млрд руб., или на...

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Совет директоров ПАО "Полюс" утвердил программу облигаций серии 001PLZL объемом до 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте либо в неденежном имуществе, говорится в сообщении компании. Облигации в рамках бессрочной программы смогут... Облигации в рамках бессрочной программы смогут... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 78 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3648 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,565 руб., максимальный - 61,635 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,565 руб., максимальный - 61,635 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 318 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0129 руб. Минимальный курс юаня составил 8,924 руб., максимальный - 9,065 руб. Было заключено 56068 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,924 руб., максимальный - 9,065 руб. Было заключено 56068 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,3519 руб. Минимальный курс евро составил 61,8225 руб., максимальный - 62,5825 руб. Было заключено 35704... Минимальный курс евро составил 61,8225 руб., максимальный - 62,5825 руб. Было заключено 35704... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на оптимистической ноте на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, При этом цены на нефть продолжали снижаться. Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, южнокорейский Kospi вырос на... Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, южнокорейский Kospi вырос на... читать дальше

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анк России зарегистрировал две программы облигаций Газпромбанка серий ГПБ-АТ1-2 объемом до 100 млрд рублей и ГПБ-Т2-2 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Программам присвоены регистрационные номера 4-00354-B-003P и 4-00354-B-004P... Программам присвоены регистрационные номера 4-00354-B-003P и 4-00354-B-004P... читать дальше

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Бум в сфере полупроводниковых компонентов может уже в ближайшие месяцы смениться наихудшим за последнее десятилетие спадом в отрасли на фоне ослабления экономического роста, пишет Bloomberg. Заказы на продукцию чипмейкеров резко увеличились в период пандемии, что... Заказы на продукцию чипмейкеров резко увеличились в период пандемии, что... читать дальше

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Вылов тихоокеанских лососей в РФ к середине августа достиг 178 тыс. тонн. Положительная динамика промысла по отношению к 2020 году (традиционно сравнивают результаты путины по четным и нечетным годам в связи с жизненным циклом горбуши - на этот вид приходится основная доля... читать дальше

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Нефтяные котировки опускаются вечером во вторник из-за опасений замедления роста мировой экономики и ослабления спроса на топливо. Как стало известно накануне, рост розничных продаж и объемов промышленного производства в Китае в июле оказался слабее прогнозов... Как стало известно накануне, рост розничных продаж и объемов промышленного производства в Китае в июле оказался слабее прогнозов... читать дальше

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зпромбанк разместил инвестиционные облигации серии ГПБ-КИ-13 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 65,59% выпуска на 196,779 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения выпуска 5 лет, эмитент принял решение о досрочном погашении... Срок обращения выпуска 5 лет, эмитент принял решение о досрочном погашении... читать дальше

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Минфин РФ предлагает повысить лимит операций по покупке ювелирных изделий без идентификации клиента, то есть за наличные, с 40 тыс. до 60 тыс. руб., а при использовании банковской карты с 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Подготовленный ведомством проект закона опубликован на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 656 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3947 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,1975 руб., максимальный - 61,6925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,1975 руб., максимальный - 61,6925 руб. Было... читать дальше

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Доходность американских государственных облигаций демонстрирует умеренный рост, инвесторы ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 2,864% по сравнению с 2,787% на закрытие... Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 2,864% по сравнению с 2,787% на закрытие... читать дальше

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ВВП Белоруссии в январе-июле 2022 года составил 104,6 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 5,2% меньше, чем в январе-июле прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат). Рецессия в экономике Белоруссии продолжает углубляться: по... Рецессия в экономике Белоруссии продолжает углубляться: по... читать дальше

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Ожидаемый валовой сбор винограда в республике Крым в текущем году составляет 125 тыс. тонн, что на 1,2% больше, чем в 2021 году, сообщает Минсельхоз региона. "В республике Крым уборка винограда столовых сортов раннего срока созревания началась с 5 августа. Первыми... "В республике Крым уборка винограда столовых сортов раннего срока созревания началась с 5 августа. Первыми... читать дальше

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