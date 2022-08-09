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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1351,6 млрд руб.
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09 августа 2022 года 09:48
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1351,6 млрд руб.
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9 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1351,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1093,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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