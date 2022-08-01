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01 августа 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,7119 руб.

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1 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1412 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,7119 руб.

Минимальный курс евро составил 60,3325 руб., максимальный - 63,935 руб. Было заключено 23014 сделок. Объем торгов составил 61483,98 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,8725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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