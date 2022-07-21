Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,4143 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,104 руб., максимальный - 8,7186 руб. Было заключено 54249 сделок. Объем торгов составил 56045,24 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,52 руб. за юань.

21 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2547 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4143 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 36830,255 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 539,105 млрд руб., или на...

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Президент Италии Серджо Маттарелла принял решение о роспуске парламента, сообщили римские СМИ. Глава государства отметил, что досрочные выборы в парламент следует организовать "не позднее чем через 70 дней". По данным прессы, внеочередные выборы в парламент могут пройти... По данным прессы, внеочередные выборы в парламент могут пройти...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2547 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4143 руб. Минимальный курс юаня составил 8,104 руб., максимальный - 8,7186 руб. Было заключено 54249 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,104 руб., максимальный - 8,7186 руб. Было заключено 54249 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16628 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,5175 руб. Минимальный курс доллара США составил 54,7075 руб., максимальный - 58,8925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 54,7075 руб., максимальный - 58,8925 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,1981 руб. Минимальный курс евро составил 55,6925 руб., максимальный - 59,715 руб. Было заключено 29327... Минимальный курс евро составил 55,6925 руб., максимальный - 59,715 руб. Было заключено 29327... читать дальше

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Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил сегодня президенту страны Серджо Маттарелле, что не изменил решения об уходе в отставку. "Президент Республики Серджо Маттарелла принял в Квиринальском дворце председателя Совета министров Марио Драги. Премьер (...) подтвердил решение... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью после повышения ставки ЕЦБ сразу на 50 базисных пунктов, а также на фоне новых антироссийских санкций ЕС. В Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций. Банк Японии по итогам... В Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций. Банк Японии по итогам... читать дальше

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Правительство РФ по мотивированной просьбе губернаторов или министров сможет выводить из-под действующего с 1 апреля по 1 октября 2022 года моратория на банкротства работающие в российском сегменте интернета компании, учрежденные и находящиеся под контролем иностранных лиц, а... читать дальше

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Производство винодельческой продукции в России в первом полугодии 2022 года выросло на 1,8% по сравнению с показателем за тот же период в 2021 году, до 25,6 млн декалитров, говорится в сообщении Минсельхоза. В частности, выпуск игристых вин вырос на 30,3%, коньяка - на 15,5%,... читать дальше

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Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. подписал соглашение о покупке компании One Medical, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. One Medical, материнской компанией которой является 1Life Healthcare Inc., управляет 182 медицинскими офисами в США.... читать дальше

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Цены на нефть замедлили падение в ходе торгов в четверг, но продолжают снижаться на фоне сигналов ослабления спроса на бензин в США. Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, указал на рост запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн... Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, указал на рост запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15284 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,351 руб. Минимальный курс доллара США составил 54,695 руб., максимальный - 58,87 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 54,695 руб., максимальный - 58,87 руб. Было... читать дальше

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Официальный представитель французского правительства Оливье Веран заявил, что власти страны ожидают от нефтяных компаний дополнительных шагов навстречу потребителям в связи с ростом цен на нефтепродукты. "До конца недели, надеюсь, мы сможем сделать соответствующие объявления", -... читать дальше

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Венгрия рассчитывает купить у России дополнительно 700 млн кубометров газа, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто. "Венгерское правительство приняло решение о том, что мы хотим 700 млн кубометров газа купить дополнительно, для того, чтобы страна оказалась в полной... "Венгерское правительство приняло решение о том, что мы хотим 700 млн кубометров газа купить дополнительно, для того, чтобы страна оказалась в полной... читать дальше

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Англо-голландская Shell думает потратить высокие доходы от нефти и газа на покупку крупного бизнеса по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) или же выкуп собственных акций, сообщил глава компании Бен ван Берден в интервью газете FT. По его словам, вместо того, чтобы... По его словам, вместо того, чтобы... читать дальше

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Американский фондовый рынок снижается в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают квартальные отчеты крупных компаний и итоги заседания Европейского центрального банка. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск снизилось на 0,45% - до 31730,66... Значение Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск снизилось на 0,45% - до 31730,66... читать дальше

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