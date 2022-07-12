Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 58,6954 руб.

Минимальный курс евро составил 57,5 руб., максимальный - 59,8475 руб. Было заключено 25152 сделки. Объем торгов составил 60321,24 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,4625 руб. за евро.

12 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29516 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,6954 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38152,572 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1060,784 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29516 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,6954 руб. Минимальный курс евро составил 57,5 руб., максимальный - 59,8475 руб. Было заключено 25152... Минимальный курс евро составил 57,5 руб., максимальный - 59,8475 руб. Было заключено 25152... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7427 руб. Минимальный курс юаня составил 8,506 руб., максимальный - 8,9096 руб. Было заключено 35775 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,506 руб., максимальный - 8,9096 руб. Было заключено 35775 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22354 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,5809 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,16 руб., максимальный - 59,57 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 57,16 руб., максимальный - 59,57 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вместе нефтью из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19 в Китае, а также на опасениях эскалации конфликта вокруг Украины. Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций. Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР... Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций. Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР... читать дальше

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Италия в мае увеличила импорт нефти на 12,8% к апрелю, до 5,839 млн тонн, сообщило министерство экологического перехода страны. Среди основных поставщиков остаются Россия (1,4 млн тонн), Ливия (903 тыс. тонн) и Азербайджан (852 тыс. тонн). США, увеличив отгрузку в 2,4... Среди основных поставщиков остаются Россия (1,4 млн тонн), Ливия (903 тыс. тонн) и Азербайджан (852 тыс. тонн). США, увеличив отгрузку в 2,4... читать дальше

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Дефляционная спираль может возникнуть при отсутствии инструментов поддержки спроса со стороны денежно-кредитной и бюджетной политик, говорить об этом сейчас не имеет смысла, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева. "Когда возникает дефляционная спираль? Когда... "Когда возникает дефляционная спираль? Когда... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в 1-м полугодии 2022 года, по предварительным данным, исполнен с профицитом 1 трлн 373,88 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ. Доходы бюджета составили за шесть месяцев 14 трлн 016,8 млрд рублей, или 56% к общему объему доходов на год;... Доходы бюджета составили за шесть месяцев 14 трлн 016,8 млрд рублей, или 56% к общему объему доходов на год;... читать дальше

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Банк России не исключает пересмотра оценки нейтральной ставки с учетом изменившихся условий, но пока сохраняет ее на уровне 5-6%, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. "Сейчас мы сохраняем последнюю оценку. Мы будем смотреть за ситуацией и переоценивать эти... "Сейчас мы сохраняем последнюю оценку. Мы будем смотреть за ситуацией и переоценивать эти... читать дальше

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Авиакомпания American Airlines Group сообщила, что издержки, связанные с топливом и другими факторами, во втором квартале увеличились сильнее, чем ожидалось ранее. Как говорится в сообщении авиаперевозчика, издержки в расчете на пассажира на милю пути, за исключением... Как говорится в сообщении авиаперевозчика, издержки в расчете на пассажира на милю пути, за исключением... читать дальше

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил депутатам кандидатуру Дениса Мантурова для утверждения вице-премьером - министром промышленности и торговли, сообщила во вторник пресс-служба Думы. "Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил депутатам Госдумы... "Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил депутатам Госдумы... читать дальше

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Темпы инфляции в Индии стабилизировались в июне, но остались выше целевого диапазона Центробанка страны шестой месяц подряд. Потребительские цены увеличились на 7,01% в годовом выражении после подъема на 7,04% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные официальные данные.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 23662 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,637 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,155 руб., максимальный - 59,5475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,155 руб., максимальный - 59,5475 руб. Было... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым председатель правительства РФ будет иметь 11 заместителей, в том числе заместителя - министра промышленности и торговли. Документ опубликован на портале правовой информации. "Установить, что... "Установить, что... читать дальше

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Dow Jones Industrial Average, открывший торги в минусе, перешел к росту, а S&P 500 и Nasdaq Composite, поднимавшиеся в начале сессии, перешли к снижению. Давление на рынок акций оказывают очередные сигналы ухудшения ситуации в мировой экономике и укрепление доллара США.... Давление на рынок акций оказывают очередные сигналы ухудшения ситуации в мировой экономике и укрепление доллара США.... читать дальше

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Курс евро растет к доллару, но остается вблизи паритета с американской валютой. Трейдеры обеспокоены рисками наступления экономической рецессии в еврозоне из-за угроз прекращения поставок российского газа. В то же время многие полагают, что ответные действия Европейского... читать дальше

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