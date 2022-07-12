ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 июля в размере 58,8541 руб.

12 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 58,8541 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 245,04 коп.

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ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3292,43 (-133,53) руб./грамм; на серебро - 36,35 (-1,49) руб./грамм; на платину - 1653,78 (-78,71) руб./грамм; на палладий - 4073,91 (-4,06) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2022 года вырос на 11,8% по отношению к маю, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к... читать дальше

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2 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-252 на 4 млрд 835 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Американская PepsiCo Inc. во 2-м финансовом квартале отразила расходы в размере $1,165 млрд в связи с российско-украинским конфликтом. В частности, расходы на обесценение нематериальных активов (брендов соковой и молочной продукции на российском рынке) за 12 недель,... читать дальше

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Испанская нефтегазовая Repsol начинает продавать газ потребителям в Португалии, а также на 100% возобновляемую электроэнергию. "Имея почти в 1,5 млн потребителей в Испании, Repsol стремится стать крупным игроком на рынке в Португалии", - говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Грузооборот морских портов России за январь-июнь 2022 года уменьшился на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 410 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП). Объём перевалки сухогрузов составил 190,0 млн тонн... Объём перевалки сухогрузов составил 190,0 млн тонн... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 58,7643 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 304,13 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 58,8541 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 245,04 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Компании США во втором квартале вновь установили рекорд по объему выплаченных дивидендов, что является обнадеживающим сигналом для инвесторов, которые устремились в приносящие стабильный доход акции во время спада фондового рынка в этом году, пишет The Wall Street... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,31/68,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи упал...

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ОАО "РЖД" в июле фиксирует рост погрузки угля, удобрений, химикатов и бумаги на экспорт. "За первую декаду июля погрузка каменного угля на экспорт через порты на сети РЖД выросла на 4,7%, удобрений - на 12%, химикатов - на 26,1%, бумаги - в 1,9 раза", - сообщила... читать дальше

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Кризис в российской экономике развивается по более пологой траектории, чем ожидалось весной, уже сейчас видны признаки стабилизации ситуации, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. "Кризис развивается по более мягкой, по... "Кризис развивается по более мягкой, по... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 19622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 58,8541 руб. По... читать дальше

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Нефтяная госкомпания Бразилии Petroleo Brasileiro (Petrobras) завершила продажу своей доли в 51% в PetrobrasGas S.A. (Gasperto). Как сообщается в пресс-релизе компании, покупателем выступила Compass Gas e Energia S.A. (Compass). Сумма сделки составила 2,097 млрд реалов... Как сообщается в пресс-релизе компании, покупателем выступила Compass Gas e Energia S.A. (Compass). Сумма сделки составила 2,097 млрд реалов... читать дальше

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В среду, 13 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 1,21 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 13 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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