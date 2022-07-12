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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8558 руб.
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12 июля 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8558 руб.

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12 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8558 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8 руб., максимальный - 8,9179 руб. Было заключено 1809 сделок. Объем торгов составил 3345,94 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,85 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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