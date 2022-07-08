ЦБ РФ установил курс евро с 9 июля в размере 62,0499 руб.

8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 62,0499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 208,50 коп.

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Минсельхоз РФ подтвердил прогноз по сбору зерна в РФ в 2022 году на уровне 130 млн тонн. "В целом при благоприятной погоде рассчитываем на достойный урожай по всем основным культурам. Объем зерновых планируется на уроне 130 млн тонн", - заявил министр сельского... "В целом при благоприятной погоде рассчитываем на достойный урожай по всем основным культурам. Объем зерновых планируется на уроне 130 млн тонн", - заявил министр сельского... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 9 по 15 июля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 9 по 15 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 88 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 9 по 15 июля ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 9 по 15 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуски инвестиционных облигаций Газпромбанка серий ГПБ-КИ-05 - ГПБ-КИ-14 общим объемом 4,4 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-27-00354-В - 4-36-00354-В соответственно. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-27-00354-В - 4-36-00354-В соответственно. Срок... Срок... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин прогнозирует напряженную ситуацию на мировом продовольственном рынке и подчеркивает, что в этих условиях Россия должна, прежде всего, обеспечить внутренний рынок базовыми видами продовольствия. "В силу ряда обстоятельств объективного и... "В силу ряда обстоятельств объективного и... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 372 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель повысился на 384 тыс., а не на 390 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg,... Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg,... читать дальше

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ЦБ РФ с 9 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3443,04 (-118,34) руб./грамм; на серебро - 38,26 (-0,76) руб./грамм; на платину - 1713,69 (-46,39) руб./грамм; на палладий - 3880,43 (-92,44) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,95/73,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 40 коп., Cредний курс продажи упал...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 61,2664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 187,63 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 62,0499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 208,50 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сроки поставок электромобилей Volkswagen AG сократятся в последующих месяцах текущего года, рассчитывает главный исполнительный директор германского автомобильного концерна Герберт Дисс. "Прогноз очень хороший, у нас очень хороший объем заказов в Азии", - сказал Дисс в интервью... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 15747 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,2664 руб. По... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили последние торги этой недели слабым ростом, кроме шанхайского индекса. Инвесторов поддержали заявления голосующих членов Федеральной резервной системы США Джеймса Балларда и Кристофера Уоллера. По словам... Инвесторов поддержали заявления голосующих членов Федеральной резервной системы США Джеймса Балларда и Кристофера Уоллера. По словам... читать дальше

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В понедельник, 11 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 4,48 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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