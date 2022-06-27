Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июня

27 июня. FINMARKET.RU -РФ с 28 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3131,91 (-25,82) руб./грамм; на серебро - 35,79 (-0,53) руб./грамм; на платину - 1563 (-12,52) руб./грамм; на палладий - 3192,91 (-33,56) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 43692,231 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 84,102 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2589 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,7798 руб. Минимальный курс евро составил 54,4 руб., максимальный - 56,29 руб. Было заключено 19629 сделок.... Минимальный курс евро составил 54,4 руб., максимальный - 56,29 руб. Было заключено 19629 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 977 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 7,9429 руб. Минимальный курс юаня составил 7,7675 руб., максимальный - 8,09 руб. Было заключено 24692 сделки.... Минимальный курс юаня составил 7,7675 руб., максимальный - 8,09 руб. Было заключено 24692 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5543 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 52,785 руб. Минимальный курс доллара США составил 51,6025 руб., максимальный - 53,46 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 51,6025 руб., максимальный - 53,46 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Снижению рынка способствовали новые антироссийские санкции Запада, поддержку рынку оказала дорожающая нефть. Индекс РТС за счет укрепления рубля обновил максимум с 18 февраля и превысил 1465 пунктов. Во вторник в Азии... Во вторник в Азии... читать дальше

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила сегодня, что консультативный референдум о независимости Шотландии планируется на 19 октября 2023 года, сообщают британские СМИ. Вопрос, вынесенный на референдум, будет звучать так же, как на голосовании в 2014 году:... Вопрос, вынесенный на референдум, будет звучать так же, как на голосовании в 2014 году:... читать дальше

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США вводят запрет на импорт золота из России, говорится в сообщении американского Минфина. Ограничения начинают действовать с 28 июня, но не распространяются на ранее вывезенное из России золото. Таким образом, США присоединились к Великобритании, Канаде и Японии в... Таким образом, США присоединились к Великобритании, Канаде и Японии в... читать дальше

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OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) включил ПАО "КАМАЗ" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), входящие в периметр госкорпорации "Ростех", в американские санкционные списки, следует... читать дальше

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Минфин предлагает приостановить в текущем году норму Бюджетного кодекса (БК), по которой прогноз доходов бюджета формируется на основе законодательства, действующего на дату внесения трехлетнего бюджета в Госдуму, так как многие налоговые новации, в том числе в нефтегазовой... читать дальше

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Доллар США и евро ощутимо падают на "Московской бирже". Доллар опустился ниже 52 руб. впервые с 28 мая 2015 года, евро торгуется ниже 55 руб. впервые с 26 мая 2015 года. Курс доллара США составил 51,95 руб. в 18:01 мск, что на 1,435 рубля ниже уровня закрытия... Курс доллара США составил 51,95 руб. в 18:01 мск, что на 1,435 рубля ниже уровня закрытия... читать дальше

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Финский концерн Nokian Tyres решил свернуть бизнес в России из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба компании. "После тщательного рассмотрения и оценки различных вариантов мы решили оставить Nokian Tyres без присутствия в России и сосредоточиться на возможностях... "После тщательного рассмотрения и оценки различных вариантов мы решили оставить Nokian Tyres без присутствия в России и сосредоточиться на возможностях... читать дальше

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Евро и доллар США ощутимо падают на "Московской бирже". Евро опустился ниже 55 руб. впервые с 26 мая 2015 года, доллар торгуется по направлению к 52 руб. Курс евро составил 54,975 руб. в 17:22 мск что на 1,3225 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар при... Курс евро составил 54,975 руб. в 17:22 мск что на 1,3225 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар при... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3972 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 52,9146 руб. Минимальный курс доллара США составил 52,03 руб., максимальный - 53,6975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 52,03 руб., максимальный - 53,6975 руб. Было... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне упал до минимальных с февраля 2021 года 98,7 пункта по сравнению с пересмотренными 103,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Изначально... Изначально... читать дальше

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рост цен на энергию, спровоцированный военной операцией РФ на Украине, породил ряд международных инициатив по снижению расходов потребителей, которые теперь предстоит конкретизировать. "Первый механизм, который... "Первый механизм, который... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который законодательно прописывает возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 г. Закон опубликован на портале... читать дальше

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