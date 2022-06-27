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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июня в размере 53,3641 руб.
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27 июня 2022 года 16:16
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июня в размере 53,3641 руб.
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27 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 53,3641 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,07 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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