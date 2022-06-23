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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1770 млрд руб.
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23 июня 2022 года 10:21

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1770 млрд руб.

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23 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1770 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1744,1 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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