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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1879,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3394,66 млрд руб.
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23 июня 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1879,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3394,66 млрд руб.
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23 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 июня составили по Российской Федерации 1879,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1772 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1853,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1729,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 июня составили 3394,66 млрд руб. против 3368,89279 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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