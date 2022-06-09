Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1168 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,88 руб., максимальный - 9,3467 руб. Было заключено 19750 сделок. Объем торгов составил 20191,49 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1114 руб. за юань.

9 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1168 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1168 руб. Минимальный курс юаня составил 8,88 руб., максимальный - 9,3467 руб. Было заключено 19750 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,88 руб., максимальный - 9,3467 руб. Было заключено 19750 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13465 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,6746 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,4075 руб., максимальный - 59,8 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,4075 руб., максимальный - 59,8 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16657 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2172 руб. Минимальный курс евро составил 61,2025 руб., максимальный - 63,745 руб. Было заключено 28288... Минимальный курс евро составил 61,2025 руб., максимальный - 63,745 руб. Было заключено 28288... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями, завершил четверг. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,07% и составил 2293,99 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,07% и составил 2293,99 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 1,52% - до 1212,58 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 1,52% - до 1212,58 пункта. Европейские рынки акций снижались... Европейские рынки акций снижались... читать дальше

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Ушедшие из России иностранные компании пожалеют о своем решении, считает президент РФ Владимир Путин. "В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь какую-то деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не... "В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь какую-то деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не... читать дальше

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Полный отказ от российских энергоресурсов в ближайшие несколько лет вряд ли возможен, считает президент РФ Владимир Путин. "Что касается отказа от наших энергоресурсов, это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет. А за эти несколько лет неизвестно, что... "Что касается отказа от наших энергоресурсов, это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет. А за эти несколько лет неизвестно, что... читать дальше

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Урожай зерна в РФ в 2022 году может превысить 130 млн тонн, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями в четверг. "Производство в этом году, если бог даст - это тоже очень важно, может быть, даже самое главное, - у нас будет 130 с лишним... "Производство в этом году, если бог даст - это тоже очень важно, может быть, даже самое главное, - у нас будет 130 с лишним... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что обеспеченность отечественными семенами в отечественном АПК должна вырасти до 75% в ближайшие годы. "У нас сейчас отечественных семян где-то примерно две трети используется. Нам в ближайшие пару-тройку лет нужно выйти на... "У нас сейчас отечественных семян где-то примерно две трети используется. Нам в ближайшие пару-тройку лет нужно выйти на... читать дальше

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Майские объемы выдач ипотеки сократились на 22% - до 127 млрд рублей. Минфин называет просадку рынка жилищных кредитов временной, в ближайшие месяцы ждет уверенного роста. По предварительным данным Минфина, в мае банки выдали около 33 тыс. ипотечных кредитов на 127 млрд... По предварительным данным Минфина, в мае банки выдали около 33 тыс. ипотечных кредитов на 127 млрд... читать дальше

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За неделю, завершившуюся 9 июня, ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США взлетели в преддверии выхода статданных об инфляции в Штатах, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке за эту... Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке за эту... читать дальше

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США и их союзники продолжают искать возможности для сдерживания роста цен на нефть, пытаясь сбалансировать попытки ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов и защитить мировую экономику от возможной рецессии, пишет The Wall Street Journal. На этой неделе... На этой неделе... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16553 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,5019 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,375 руб., максимальный - 59,9475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 57,375 руб., максимальный - 59,9475 руб. Было... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности к усилению инфляции на Западе, которое уже называют его именем. "У нас не будет закрытой экономики. У нас ее не было и не будет. Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя", - сказал... "У нас не будет закрытой экономики. У нас ее не было и не будет. Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя", - сказал... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять во втором чтении законопроект о расширении применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) на ряде месторождений в ХМАО-Югра, Ямало-Ненецком автономном округ, Республике Коми, Томской области,... читать дальше

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Международные резервы России на 3 июня составили 591,3 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 27 мая международные резервы равнялись $589,6 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $1,7 млрд, или на 0,3%. По состоянию на 27 мая международные резервы равнялись $589,6 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $1,7 млрд, или на 0,3%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в четверг на фоне роста доходности гособлигаций США после итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Значение Dow Jones Industrial Average к 17:13 мск снизилось на 0,48% - до 32752,98 пункта. Standard... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:13 мск снизилось на 0,48% - до 32752,98 пункта. Standard... читать дальше

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